Los estilistas y expertos en moda lo tienen claro, estas son las 10 españolas mejor vestidas en 2023

El año está a punto de terminarse y nosotras no podemos dejar la oportunidad de comentar las mujeres mejor vestidas este 2023. Porque no podemos negar que a lo largo de estos 12 meses, tanto las influencers como celebrities nos han regalado looks de escándalo en multitudes de galas, eventos y alfombras rojas. Pues bien, para presentar las 10 españolas mejor vestidas, hemos contado con varios expertos y estilistas de moda que nos han desvelado cuáles han sido sus favoritas. Pero, antes de ello, nos han comentado las tendencias que más hemos visto durante estas temporadas y cuáles nos esperan el próximo año. Estaremos de acuerdo con que hemos experimentado con muchas modas innovadoras y arriesgadas. Desde la más deseada llamada old money hasta los diversos momentos de outfits con transparencias, pasando por uno de los accesorios más vistos, los guantes altos. Asimismo, la estética de los años 90 y 2000 han causado una revolución entre las famosas y editoras de moda (y se va a seguir llevando). Y todos los estilistas de moda nos aseguran que este invierno va a venir cargado de creatividad con el color en tendencia por excelencia, el peach fuzz, o con el lujo silencioso, que ya se está haciendo un hueco entre el armario de las mujeres. Además, también seguiremos viendo el estilo working que tanto favorece la silueta y las prendas estrella que arreglan cualquier estilismo diario, como las blazers con hombreras o los vaqueros de tiro alto.

Muchas españolas han conquistado nuestra faceta más moderna y las de los expertos en tendencias. Sin embargo, Víctor Blanco, estilista de moda de perfiles como Luna Pamies o Ana Mena, se queda con Mar Saura y Rosanna Zanetti. Indiscutiblemente, estamos hablando de dos mujeres con un estilo único y personal que destacan en todos los eventos. De igual forma, Inma Fernández, encargada del estilismo en Atresmedia, se decanta tanto por Nieves Álvarez como por Eva González, dos celebrities que han resaltado durante este 2023 por sus looks de infarto en acontecimientos y programas de La Voz, respectivamente. En el caso de Victoria Nogales, estilista que ha trabajado de la mano de Vanesa Martin o Ángela Molina, tiene claro que una de las españolas con un repertorio de outfits llamativos ha sido Milena Smit, una actriz muy reconocida con un estilo creativo. Asimismo, Alba Melendo, estilista que ha colaborado con Karol G y Bad Gyal, también opina de Ana Rujas se ha ganado un puesto muy merecido. Mónica Gallardo, experta en diseño y estilista de Rozalén, se decanta por figuras como Raquel Sánchez Silva por el apoyo que da a la visibilidad de la moda y su capacidad para llevar cada prenda con estilo y elegancia. El estilista Arturo Argüelles, encargado de vestir a Cristina Pedroche o Lola Índigo, coincide con Alba Melendo. Pues Milena Smit se ha convertido en toda una referencia estilística, así como Macarena García. La Reina Letizia no podía faltar en esta lista de las españolas mejor vestidas del año, según la consultora de moda Cristina Reyes, y, sobre todo, por el look rosa de Carolina Herrera en la coronación del Rey Carlos III. Por último, Ana Antic, experta en moda, hace hincapié en que nos debemos fijar en el armario de Eugenia Martínez de Irujo para prometernos vestir con estilazo en el 2024.

1. Mar Saura

2. Rosanna Zanetti

3. Nieves Álvarez

4. Eva González

5. Milena Smit

6. Ana Rujas

7. Raquel Sánchez Silva

8. Macarena García

9. Reina Letizia

10. Eugenia Martínez de Irujo

Todos los expertos y estilistas de moda nos han confesado cuál es el secreto para triunfar con nuestro estilo en el próximo año. Pues bien, todo se basa en mantener nuestra esencial y ser nosotros mismos. Es decir, no nos debemos sentir que estamos disfrazados y debemos adaptar las tendencias a nuestro estilo y personalidad.