Inés Domecq nos presenta su nueva colección con Roberto Diz: "Una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio"

Cuando dos amigos del mundo de la moda se juntan, pasa esto. Una colección icónica que enamora a las mujeres mejor vestidas del panorama nacional. Inés Domecq y Roberto Diz forman el tándem de moda soñado. Desde que la jerezana entró por primera vez en el taller del diseñador, hace ya más de 20 años, se enamoraron de su estilo, y hoy en día su amistad ha dado salido a esta maravillosa colección que ya se está agotando. Invitadas perfectas de 2024, tomad buena nota de ella. Cuando nombramos a Inés Domecqpensamos siempre en el vestido de invitada de boda más original y, a la vez elegante, que podamos imaginar. De su marca, IQ Collection, Pertenece a dos de las familias más conocidas de nuestro país, como son los Domecq y los Alba (ostenta el título de marquesa de Almenara al estar casada con Javier Martínez de Irujo, nieto de la querida Cayetana de Alba), pero ella ha querido triunfar sin los apellidos, y lo ha conseguido con su estilo y con su firma de moda. Y ahora lo acaba de volver a demostrar uniendo fuerzas con su amigo Roberto para crear ‘Comos’: Una colección que evoca la personalidad, actitud y elegancia Diz-Domecq.

La cápsula está compuesta por 16 looks, los cuales hacen referencia a los modelos más memorables que Roberto ha creado para y junto a Inés a través de los años; renovando patrones, texturas y estampados, adaptándose a la mujer IQ. El nombre ‘Cosmos’ hace referencia al universo Diz-Domecq; donde las líneas previas de musa y creador se difuminan para dar rienda a una colaboración sin precedentes. Una colección que ya ha enamorado a todas las famosas mejor vestidas de España, desde Carmen Lomana a Victoria Federica, y antes de vérselos lucir a ellas, hemos querido charlar en Lifestyle de La Razón con Inés Domecq y Roberto Diz para que nos expliquen más del origen de esta maravillosa colección que ya forma parte de la historia de la moda de nuestro país.

Inés Domecq contesta a las preguntas de La Razón

Hace unas horas que ha salido a la venta esta colección tan especial, ‘Cosmos’, y ya hay modelos agotados. ¿Os esperabais esta acogida? La verdad es que no. Nos está resultado muy gratificante la acogida que estamos teniendo con esta colección tan especial para nosotros y estamos muy agradecidos a todas nuestras clientas.

Una colección que presentasteis ayer por la tarde en la tienda ‘IQ Home’ y a la que no faltaron amigas y celebrities de esas que ya tienen en el armario muchos de vuestros diseños. Qué importante es la sororiridad y el apoyo entre mujeres en esta selva que es el mundo de la moda, ¿no? A todas estas mujeres les estamos muy agradecidas, sobre todo por la relación que han creado con la marca. Su apoyo es muy importante para nosotras porque da esa visibilidad a la colección y a la marca para llegar cada vez a más gente.

Y volviendo a ‘Cosmos’, después de 20 años de amistad con Roberto, por qué ahora ha sido el momento de lanzar esta cápsula juntos. Llevamos conociéndonos y trabajando juntos más de 20 años y era algo que de forma natural iba a suceder y qué mejor momento que ahora.

¿Qué admiras de él cómo amigo y cómo diseñador? Para mi Roberto es más que amistad. Es una persona muy generosa, algo que me ha demostrado en estos 20 años. No se le puede pedir más a un amigo. Como diseñador qué te voy a contar… ¡Un genio!

Los diseños de IQ Collection son muy reconocibles, ¿cómo definirías a las mujeres IQ? Una mujer trabajadora, con personalidad y estilo propio que viste con prendas tanto casual como más arregladas con esencia y elegancia.

Habéis vestido ya a la mayoría de celebrities patrias, ¿alguna mujer española o internacional que sueñes con vestir? Nuestra ilusión es que todas las mujeres tanto nacionales, como internacionales, sigan confiando en IQ año tras año. Eso si que es un auténtico sueño.

Roberto Diz contesta a la preguntas de La Razón

Roberto, Inés para ti es amiga y musa, ¿cómo definirías su estilo? Inés desborda personalidad y así se refleja en su estilo apostando siempre por líneas arriesgadas que se salen de lo establecido. Siempre elegante, pero un paso más allá y crea una revolución con cada look.

Después de 20 años de amistad con Inés, por qué ahora ha sido el momento de lanzar esta cápsula juntos. Creo que era un paso natural entre nosotros. En realidad, llevamos trabajando juntos todos estos años, ahora lo hemos materializado.

Los diseños de IQ Collection, y los tuyos, son muy reconocibles, ¿cómo habéis hecho para unir las dos etiquetas en esta colección? Como te comentaba en la pregunta anterior son muchos años de camino juntos así que no ha sido nada difícil fusionar ambos estilos, los dos sentimos pasión por los hombros muy rectos y siluetas muy estructuradas siempre dando mucha importancia al volumen.

¿Cómo ves la evolución de IQ Collection y lo que han logrado en solo cuatro años? Me hace sentir muy orgulloso de Inés ya que sé que es fruto de un trabajo incansable y de una cabecita que no para de echar humo. Lo que Inés ha conseguido en tan poco tiempo es algo que muchos grandes diseñadores no van a lograr nunca.