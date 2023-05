Las sandalias tipo pala más cómodas para el día a día que no te quitarás en todo el verano

Son muchos las sandalias que podemos encontrar en tiendas con la nueva colección de primavera y verano, y es que nuestras tiendas favoritas encontraremos aquellas prendas más elegantes, versátiles y en tendencia que prometen convertirse en un must en nuestro armario, como por ejemplo son los vestidos maxi de estilo boho, como este vestido de Sassa de Osma fluido y de estampado floral, que combinó con unas sandalias negras de tiras, un calzado minimalista, básico y muy elegante que podemos usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, pues las sandalias planas, ya sean de tiras o tipo pala son elegantes y combinan con todo tipo de prendas y estilos, convirtiéndose en ese calzado que sí o sí debemos tener todas las amantes de la moda y llevarlas en nuestra maleta de viaje este verano. Sin embargo, si preferimos usar sandalias con más tacón, son muchas las sandalias de tacón que están en tendencia actualmente y que, gracias a su tacón medio, permite que podamos llevarlas durante todo el día sin que nos moleste. Este tipo de sandalias con tacón son perfectas para looks de invitada y es que, junto con un vestido midi y unos accesorios que eleven el look, crearás un outfit que no pasará desapercibido en ese día tan especial.

Además, las sandalias planas son perfectas para crear looks más relajados y cómodos, sobre todo ahora que llega le buen tiempo y las vacaciones de verano, pues normalmente tendemos a usarlas para esos días en los que no sabemos qué ponernos y tenemos un día muy ajetreado. Esta temporada están muy en tendencia las sandalias planas tipo de tiras de cuerda, y es que son perfectas para dar un paseo relajado por la ciudad y que todas las amantes de la moda ya tienen en su armario, como estas sandalias planas de tiras en yute de Carmen Gimeno, una de las influencers de más de 50 más icónicas de las redes sociales y que combinó con un vestido maxi de estilo camisero en azul marino y estampado en blanco, creando un outfit que todas nos podríamos poner en nuestro día a día. Pero, sin duda, las sandalias planas de tipo pala son el calzado por excelencia para estos meses porque podemos usarlas tanto con shorts y camiseta para crear un look casual como con un vestido más formal, como estas sandalias negras y doradas de Amelia Bono que lució con un outfit de lo más elegante y sofisticado compuesto por un vestido midi en negro de crochet y accesorios en dorado, creando así un un look casual pero perfecto para el día a día. Por ello, dado que las sandalias planas de tipo pala están en tendencia, te enseñamos las más icónicas que puedes encontrar en tus tiendas favoritas actualmente.

Sandalia plana cruzada, de Pull & Bear (19,99 €)

Sandalia plana cruzada Pull & Bear

Sandalia cruzada piel, de Zara (35,95€)

Sandalia cruzada piel Zara

Sandalia trenzada dedo joya, de Massimo Dutti (89,95 €)

Sandalia trenzada dedo hoya Massimo Dutti

Sandalia strass tiras, de Mango (29,99 €)

Sandalia strass tiras Mango

Sandalia plana cruzada, de Parfois (25.99€)

Sandalia plana cruzada Parfois

Sandalia plana flecos, de Zara (25,95€)

Sandalia plana flecos Zara

Pala multitiras con hebillas, de Massimo Dutti (59,95 €)

Pala multitiras con hebillas Massimo Dutti

Sandalia trenzada piel, de Mango (39,99 €)

Sandalia trenzada piel Mango

Estas son algunas opciones de sandalias de tipo pala que podemos encontrar ya en tiendas.