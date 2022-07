Estas son las sandalias planas de cuerdas ‘made in Spain’ que han revolucionado el armario de las mujeres de 30 y 50 años que más saben de moda

Una revolución a la altura del ‘Despechá' de Rosalía que ya se ha convertido en la canción del verano. Eso es lo mismo que han pasado con estas sandalias planas ‘made in Spain’ que han revolucionado el armario de las mujeres españolas que más saben de moda, ya tengan 30 o 50 años. Y entre ellas encontramos a Carmen Gimeno que no se las está quitando en todo el verano y las combina con todos sus looks. Este viernes ha combinado las alpargatas planas de cuerda más famosas con un vestido largo boho azul de Zara pero también se las hemos visto con pantalones, faldas y todo tipo de looks de todos los estilos.

Estamos hablando de las sandalias de cuerdas ‘made in Spain’ de Nomadic State of Mind, una firma que fabrica este tipo de sandalias a partir de un 90% de materiales reciclados. Y también se caracterizan por una tener producción ayuda a reducir la contaminación química, haciendo un uso adecuado de los recursos naturales y favoreciendo la biodiversidad. Y como ha dejado claro Carmen Gimeno son perfectas para lucir con todo tipo de looks este verano.

Sandalias La Isla (66 euros)

sandalias cuerda. FOTO: Nomadic State of Mind

Estamos hablando de estas sandalias de fabricación exclusivamente a mano proporciona un alto nivel de calidad y control en cada una de los modelos. Además, son veganas, ya que ninguno de sus materiales es de procedencia animal y el adhesivo que utilizan para fabricarlas es 100% vegetal. ¡Una maravilla!