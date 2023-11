Sara Baceiredo sigue el estilo más comfy con chaqueta de borreguito y jeans anchos ideal para los días más fríos

A la hora de escoger un look para un día relajado, ahora que comienza el frío y el invierno, quizá nos cueste encontrar aquellas prendas abrigadas, sencillas y cómodas para pasear por tu ciudad o estar tranquilos en casa sin dejar de ir en tendencia. Nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de colección de otoño e invierno, llenando sus percheros de las piezas que seguramente se conviertan en virales y sean las más usadas de nuestro armario esta temporada. Por ejemplo, si echamos un vistazo a las webs, nos damos cuenta de que las chaquetas de cuero son un imprescindible, así como las bailarinas y el tejido de terciopelo, pieza en este tejido que llevó la influencerSara Baceiredo, un vestido de terciopelo marrón que enamoró a todas sus seguidoras y que es perfecto para bodas u ocasiones especiales. Sin embargo, hay ciertas prendas que, pese a que cambien las tendencias y pasen los años, seguirán siendo un must en nuestro armario. Se trata, por ejemplo, de los pantalones vaqueros, las botas cowboy o los jerséis de lana, formando parte de ese 'armario cápsula' que todas tenemos en mente. Sara Baceiredo, una de las influencers más icónicas y seguidas de nuestro país, además de tener un estilo muy ecléctico, diferente y original, en sus días más tranquilos, apuesta por prendas más relajadas, sencillas y básicas, como es el caso de este look que nos muestra compuesto por camiseta básica en tono caldera, jeans muy anchos y chaqueta de borreguito, una prenda muy en tendencia este otoño y que todas las amantes de la moda han incluido en su armario.

La joven influencer es toda una referente para muchas chicas jóvenes que la siguen en sus distintas redes sociales para inspirarse a crear sus propios looks, tanto para el día a día como para ocasiones especiales, ya que ella se suma a todas las tendencias que siguen su estilo, como por ejemplo el casquete, accesorio no apto para todo el mundo por ser muy arriesgado y diferente, o la falda midi con sneakers, un look muy casual, sencillo y original que podemos llevar para un sinfín de ocasiones. Quizá relacionemos a la influencer con looks muy llamativos y originales, por lo que, en esta ocasión, nos ha llamado la atención -y nos gusta- que haya apostado por prendas más sencillas para un fin de semana de frío en la ciudad. Si bien hace unos días Eugenia Silva nos sorprendía con un look muy básico y calentito compuesto por falda midi de punto en gris marengo, jersey beige y chaqueta de tipo bomber, en el día de ayer, Sara Baceiredo, apostaba por unos jeans anchos, camiseta de manga corta en tono caldera, chaqueta de borreguito blanca y, como toque final, unas botas cowboy oscuras. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto dadas las bajas temperaturas que estamos teniendo.

Abrigo gris borreguito, de Berenice (285,00 €)

Abrigo gris borreguito Berenice

Los abrigos de borreguito siempre son una opción adecuada de cara a crear looks casuales y sencillos en el día a día.