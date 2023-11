El look más casual y comfy lo tiene Eugenia Silva con falda midi y jersey oversize

Llega el otoño y con él, los días tranquilos en casa disfrutando de la familia y amigos. Para este tipo de ocasiones, es normal que no queramos llevar la misma ropa que usamos para ir al trabajo o la oficina, sino que escojamos aquellas más cómodas, sencillas y con un tejido suave que, además de no molestarnos, nos caliente. En este sentido, el tejido de punto y la lana son un imprescindible, ya que son calentitos y gustosos al tacto. Por ello, son muchas las tiendas de moda que cada invierno lanzan una línea de prendas más comfy y perfectas para esos días. Este septiembre Sara Carbonero nos sorprendía con un look muy sencillo y casual para un fin de semana en casa rural compuesto por unos pantalones tipo chandal, unas botas y un jersey grisáceo, así como el look de Amelia Bono con leggins, jersey negro y, como toque final, una gabardina beige, prendas de fondo de armario que conforma ese 'armario cápsula' del que se está hablando últimamente. Estamos acostumbradas a ver en las redes sociales a Eugenia Silva con looks elegantes, sofisticados y muy glamurosos, pero somos conscientes de que no siempre es así, y, en el día de hoy, nos sorprendía con un look muy sencillo, básico y comfy compuesto por falda midi, jersey y abrigo en tono beige.

¿Cuál es el estilo 'comfy'? Se trata de prendas de punto, como jerséis de lana, cárdigans largos y faldas de punto, así como los clásicos pantalones anchos sin mucha costura. En cuanto al calzado, diríamos que las botas 'UGG' son las más usadas, ya que son cómodas y actualmente están muy en tendencia. Sin embargo y, pese a que sea un estilo que usamos en los días más relajados, podemos usar estas prendas para nuestro día a día, combinándolas con otras más elegantes, como por ejemplo usar un jersey de lana oversize junto a unos pantalones de pinza y unas Mary Jane, o una falda de punto junto a una camisa blanca romántica, un abrigo de paño de corte masculino y, como toque final, unas sneakers blancas. Eugenia Silva nos muestra su propuesta de look más casual y comfy compuesto por falda midi de punto gris marengo, jersey de lana beige, bomber en el mismo tono -un imprescindible esta temporada- un gorro de lana y, la joya de la corona, unas botas negras de cuero. Sin más, un look muy acertado el de Eugenia Silva para días tranquilos.

Eugenia Silva con look comfy @eusilva

Jersey mezcla lana brushed, de Massimo Dutti (169,00 €)

Jersey mezcla lana Massimo Dutti

Falda larga punto estructura abertura, de Massimo Dutti (59,95 €)

Falda punto Massimo Dutti

Un look muy comfy ideal para las tardes de invierno tranquilas en casa