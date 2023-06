12 firmas de moda de baño ‘made in Spain’ que prometen arrasar este verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las que ya hemos sacado del fondo de nuestro armario nuestros bikinis y bañadores favoritos que nos acompañan durante estos meses más cálidos. Esta temporada ya hemos visto la moda de baño de nuestras tiendas favoritas como Zara, con una colección de bikinis y bañadores de lo más elegante y sofisticada en tonos neutros como negro, buganvilla y tonos tierra. Además, somos conocedoras de la tendencia más viral de la temporada, y es que el diseño ‘cut out’ no solo ha arrasado entre las prendas como vestidos, si no que también ha llegado a la el diseño ‘cut out’ ha llegado a la moda de baño, haciéndose con la mayor parte de la colección de bikinis y bañadores de tiendas ‘low cost’, un corte que estiliza la figura y deja un efecto muy bonito. Sin embargo, son muchas las firmas ‘made in Spain’ que lanzan al mercado su colección de baño creando piezas atemporales, de calidad y perdurables en el tiempo, como este que estrenó hace unos días Victoria Federica, un bikini triangular en tono naranja de una firma establecida en Barcelona.

En cuanto a los tonos, podríamos decir que encontraremos bikinis y bañadores en los colores más vibrantes, de estampados y diseños muy originales y llamativos, como este bikini de Rocío Osorno en rosa fucsia y estampado floral, un bikini que estiliza mucho y realza la figura, o este otro bañador que lució Paula Echevarría en blanco con escote en v y de mangas cortas hace unos meses, dando por iniciada la temporada de buen tiempo. Los bikinis y bañadores son un must en nuestro armario cuando llega el el verano y en nuestras tiendas ‘low cost’ favoritas podemos encontrar los más en tendencia y elegantes, aunque hay que reconocer que a lo largo de los años, sobre todo desde hace 3 o 4 años han aparecido numerosas firmas ‘made in Spain’ que han encontrado un nicho de mercado en el mundo de la moda de baño y se han lanzado sus propuestas más atemporales y elegantes creadas a partir de materiales de la mejor calidad. Sin más, te enseñamos 12 firmas de moda de baño ‘made in Spain’ en las que puedes comprar tus bikinis y bañadores este verano.

Aunque te hemos enseñado 12 firmas de moda de baño ‘made in Spain’, son muchas las que existen en el mercado, así que echa un vistazo en redes sociales para conocer más marcas y hazte con aquel que vaya más acorde a tus gustos para lucir el bañador o el bikini de tus sueños este verano.