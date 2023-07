Sara Carbonero presume de bronceado con el uniforme más básico con jeans para las vacaciones

Sara Carbonero sigue disfrutando de sus vacaciones de verano secretas. Secretas decimos porque este año la periodista no está compartiendo casi nada de sus verano, y está totalmente desconectada de redes sociales, ni para compartirnos sus looks. O lo que es lo mismo, echamos de menos los lookazos de Sara este verano, pero ella está disfrutando de las vacaciones como a ella le gustan, de la forma más slow y disfrutando de cada momento con sus hijos. Eso sí, hoy Sara Carbonero nos ha dejado a través de sus Stories su estilismo, de lo más casual y cómodo. Un look de esos que le podemos copiar porque todas las mujeres tenemos estas prendas en el armario o en nuestra maleta de vacaciones. Un uniforma de verano que nunca falla, jeans más camiseta básica blanca de tirantes.

Porque así es Sara Carbonero, ella disfruta del verano de la forma más tranquila, y además de con un outfit de lo más casual. Pero Sara Carbonero ha optado por un look mucho más casual con unos vaqueros rectos de tiro alto, de esos que a nosotras nos gusta llamar de madre, esos que sientan bien a todas las mujeres y que Sara le sabe dar ese toque tan especial con su buen gusto y estilo. Y lo ha hecho con su combinación más clásica y básica con una camiseta ancha de tirantes pero siempre dándole ese toque tan boho suyo con sombrero.

Sara Carbonero disfrutando de sus vacaciones. @saracarbonero

Y por lo que parece además en la fotografía, Sara se ha cortado su larga melena, eso sí, no tanto como Vicky Martín Berrocal y además, presume de un bronceado perfecto.