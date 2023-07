Sara Carbonero lleva los pantalones de punto (más rebajados) como todas las chicas en los festivales

El verano está hecho para los festivales de música y los conciertos, y Sara Carbonero lo tiene claro. Por eso después de irse el otro día al concierto de Alejandro Sanz con sus hijos, ahora se ha ido de festival de música con sus amigas y nos ha dejado un look de esos perfectos y fácil de copiar. Sara Carbonero se ha vuelto a pasar el juego, y nos acaba de dejar el look festivalero del verano con este maravilloso pantalón de punto rebajado de su marca. Si hace unas semanas era Carmen Lomana la que inauguraba el verano con un conjunto de crochet, ahora es Sara Carbonero que llega con su primer pantalón de crochet de la temporada, y cuando eso pasa, ya podemos dar por inaugurada la época de festivales. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de looks boho con pantalones de punto, y ahora también con los peinados más festivaleros de la mano de su comadre. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año lo ha hecho con los pantalones.

Unos pantalones de punto con estructura en tonos naranjas de la rebajas de su marca SlowLove que Sara Carbonero ha estrenado con un top blanco con cuerdas al cuello y abalorios que ha combinado con un cárdigan de crochet que es la perfecta combinación para unlook festivalero este verano 2023. Y más esta semana que en Madrid empieza uno de los festivales de música más esperados cada año, el Mad Cool. Veremos si la periodista se deja ver por ahí.

Pantalón de punto, de SlowLove (rebajado a 24,99 euros)

Pantalón punto. SlowLove

Porque no tenemos ninguna duda de que Sara Carbonero es toda la inspiración que necesitamos para los festivales de verano, y el claro ejemplo es este estilismo que nos acaba de dejar perfecto para todos los días de vacaciones.