Paula Echevarría tiene claro que el vestido ibicenco más elegante es negro y hasta la Reina Letizia lo va a meter en su maleta de vacaciones para Mallorca

Los atardeceres de verano en la playa son para eso, para llevar nuestros vestidos más bohemios y románticos como ha hecho Paula Echevarría. Si el fin de semana nos enamoraba con un vestido de estampado étnico de The IQ Collection y hace unos días con el 'baby doll' azul de Celia B, hoy Paula Echevarría nos roba el corazón con este vestido largo ibicenco en color negro de Charo Ruiz desde la playa. Un vestido que además, es el menos ibicenco pero el más en tendencia. Un diseño de esos que no vas a dudar en querer meter en tu maleta de vacaciones en agosto, pero no solo nosotras, seguro que la Reina Letizia también nos vuelve a regalar este verano en Mallorca algún estilismo de altura con un vestido de la firma ibicenca que aman todas las famosas españolas.

¡Qué viva la moda española! Porque aunque no lo parezca, aún queda verano por delante. Esos de un verano mejor que el anterior. De las noches eternas y los helados infinitos. Atardeceres, sal en la piel y ese bronceado que a todos nos sienta tan bien. Ay amigas, que sería del verano sin los vestidos ibicencos. Y cuando hablamos de vestidos ibicencos solo podemos pensar en Charo Ruiz. Y si es un vestido ibicenco negro como el de Paula Echevarría, aún nos gusta más para todas nuestras cenas de verano.

Vestido largo Giogia, de Charo Ruiz (596 euros)

Vestido ibicenco. Charo Ruiz

Pero además de este bohemio vestido con escote corazón enmarcado por delicados tirantes ribeteados de encaje que se complementa con una falda fluida en niveles que se mueve para resaltar la delicada entretela y los voluminosos detalles del precioso tejido de voile de algodón. Nosotras nos hemos enamorado del tatuaje de luna de Paula Echevarría que no habíamos visto hasta la fecha, y de su melena ondulada peinada con trencitas delanteras.