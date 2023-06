La eterna camiseta de rayas era parisina hasta que se la ha puesto Sara Carbonero para transformarla en bohemia

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Pero conseguir la camiseta de rayas marineras perfecta no es fácil, pero Sara Carbonero acaba de demostrar como ella puede convertir una eterna camiseta de rayas en un estilismo de lo más boho con este último look que nos ha compartido en su cuenta de Instagram. Si el otro día era Carmen Lomana la que le rendía un homenaje de otra manera que no fuera con este estilismo de altura marcado por la camiseta de rayas, hoy es Sara Carbonero. Porque aunque nosotras seguimos pensando en los maravillosos vestido de Marta Lozano o Marta Díaz en el Festival de Cannes, o el pantalón de lino deportivo de Zara que llevan las mujeres 50+, este look de Sara es todo lo que necesitábamos ver para terminar la semana.

Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Una camiseta de lo más básica pero con mucha historia y que nunca falta en el armario de las mujeres mejor vestidas de la historia. En los años 20, las mujeres adineradas y cultivadas de París que frecuentaban la Riviera francesa; en los años 30, John Wayne en Mares del sur. En los 50 y 60, Jean Seberg, Picasso o Brigitte Bardot. En los 80 fue Jean Paul Gaultier, después Kurt Cobain. Y en los 2000, Alexa Chung la hizo más vigente que nunca. Y ahora ‘Emily en París’ de Netflix para el mundo. Y Sara Carbonero nos lo ha demostrado de la forma más boho.

Un look con sombrero de Sara Carbonero perfecto para estos días más fríos de primavera que tenemos en este inicio de junio.