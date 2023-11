Según Pull&Bear, las bermudas se podrán seguir llevando en otoño (y con mucho estilo)

Esperamos que no hayas hecho el cambio de armario todavía, porque hay una prenda que vas a seguir llevando durante este otoño. Y estamos hablando exactamente de las bermudas que tanto se han visto a lo largo de estos meses de calor con un estilismo trendy y cool. Nos hemos obsesionado tanto con ellas que nos las hemos comprado de todos los materiales, colores y largos. Desde aquellas de corte recto que quedan por encima de las rodillas (las más comunes y fáciles de conjuntar) hasta las más sueltas con un aire informal, una propuesta que solamente las más enteradas de las tendencias han lucido. Pues es una pieza muy fácil de llevar con tank tops o blusas fresquitas (un estilismo bastante chic), pero también con botas biker o americanas oversizes. Incluso, con sudaderas o jerséis y zapatillas para las más seguidoras de lo cómodo. Y tampoco hay límites en su variedad de modelos, porque encontrarás de todo tipo: de tejido denim, con pinzas, de efecto cuero o versión cargo.

Es imposible no encontrar las bermudas adecuadas para ti o las que mejor te sienten. Sin embargo, las más virales en el streetwear son de Pull&Bear y las creadoras de contenido han conseguido que nos enamoremos de ellas para llevarlas a la oficina o a los eventos más glamurosos. Son de corte recto, en color negro y siguen una estética ejecutiva. Son tan versátiles que querrás vestirlas día sí y día también a través de diversas combinaciones. Las influencers que ya las compraron en verano las están reutilizando en sus looks de otoñoestrella. Y nosotras queremos replicarlos para estar tan divinas como ellas. Las bermudas negras se han convertido en la prenda necesaria para complementar un fondo de armario básico y atemporal. No obstante, si te consideras una mujer divertida, atrevida y extrovertida, en esta marca española low cost también tienes otras opciones que no pasan desapercibidas, como las bermudas de raya diplomática (perfectas para hacer match con un chaleco sastre) o las decoradas con multibolsillos para darte un toque más cañero.

Bermudas negras, de Pull&Bear (23 euros)

Bermudas negras de traje. Pull&Bear

Puede ser que hacerte con unas bermudas para otoño no entraran en tus planes, pero te aseguramos que es una buena inversión para tus looks de entretiempo. Además, nunca pasan de moda y los podrás seguir utilizando el año que viene sin ningún problema. Porque son básicos, ponibles y siempre funcionan. Regala un poco de juego a tu closet y evita ir siempre con unos pantalones formales o tus jeans de confianza.