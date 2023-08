Sudaderas de Zara, Mango y Pull & Bear que vas a necesitar si veraneas en el norte

A la hora de hacer nuestra maleta de viaje, somos muy conscientes de que, vayamos a donde vayamos de la península, durante el mes de agosto en las noches comienza a refrescar, teniendo que usar una prenda de abrigo que nos salve de la brisa marinera. Si bien lo necesitarás aún más si veraneas en el norte, una buena sudadera bonita, elegante y todoterreno es un imprescindible en esta época del año. Puedes pensar que esta prenda no tiene cabida en tu armario de diario y solo la uses para ir al gimnasio y para esos días tranquilos en casa, pero nada más lejos de la realidad, en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Pull & Bear encontrarás sudaderas muy elegantes, discretas y fáciles de combinar con el look que lleves cada noche. Muchas de ellas sigue la tendencia másviral de la temporada, la tendencia 'Barbiecore', que no es más que el uso de prendas en tonos rosados siguiendo la estética de la 'Barbie', la película más icónica de estos meses. Otras, en cambio, son tan clásicas que podrás usar indistintamente pasen los años que pasen, como las sudaderas de rayas marineras o las básicas en tonos neutros, como esta sudadera de Tamara Falcó en beige que combinó con unos pantalones camel en lino y un bolso en marrón.

¿Con qué prendas debes combinar tu sudadera favorita para crear un look relajado sin perder la elegancia? Opta por llevarlo con una mini falda de vuelo en tonos claros, ahora están muy en tendencia aquellas bordadas de volantes y ajustadas a la cintura. Deja la sudadera por fuera hasta el inicio de los volantes y así conseguirás un efecto muy relajado pero sin perder la esencia. En cuanto al calzado y, dado que se trata de un look más formal compuesto por una falda mini, opta por unas alpargatas de esparto o unas bailarinas, creando así un look muy lady y elegante. Sin embargo, si prefieres ir mucho más relajada y sencilla, opta por unos shorts boxeador, son de corte pijamero y, combinado con unas mules o unas sandalias planas de tipo pala, conseguirás un look de lo más básico para un paseo de noche frente al mar. Como toque final y, algo que acompaña a los días de verano frente al mar, son los bolsos de mimbre tipo cesta, un bolso atemporal en el que podemos llevar todo lo necesario y le dará el punto y final a tus looks. Sin más, te enseñamos las sudaderas más bonitas, todoterreno y básicas que puedes encontrar en tiendas como Zara, Mango y Pull & Bear y que te salvarán de los días más fríos si viajas al norte de España.

Sudadera vibrant energies, de Pull & Bear (22,99 €)

Sudadera texto Pull & Bear

Sudadera naranja bordado sol, de Pull & Bear (25,99 €)

Sudadera naranja con bordado Pull & Bear

Sudadera cuello perkins cremallera, de Mango (29,99 €)

Sudadera cuello perkins Mango

Sudadera mensaje bordado, de Mango (15,99 €)

Sudadera mensaje bordado Mango

Sudadera algodón rayas, de Mango (12,99 €)

Sudadera rayas Mango

Sudadera Barbie, de Zara (39,95€)

Sudadera Barbie Zara

Sudadera rayas, de Zara (15,99 €)

Sudadera rayas Zara

Estas son algunas sudaderas que puedes encontrar en nuestras tiendas favoritas, así que hazte con una para crear looks durante tus vacaciones de este verano.