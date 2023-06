Shakira se va de nuevo a la Fórmula 1 con las Converse de maxi plataforma y la falda más corta para un efecto piernas infinitas

De Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas a Rosalía y Shakira, el circuito de Barcelona se ha llenado de estrellas y no es para menos porque todos estamos enganchados de nuevo a la Fórmula 1. Y de nuevo Shakira después de verla junto a Tom Cruise animando hace unas semanas a Lewis Hamilton en el GP de Miami, ahora ha vuelto a Barcelona (y con 20 maletas) para dejar a sus hijos con Gerard Piqué como mandaba la custodia compartida, e irse a ver a Hamilton al Circuit de Barcelona. ¿El amor está en el aire? Pues de eso no tenemos confirmación, pero de lo que sí tenemos confirmación es que las zapatillas Converse de maxi plataforma de Shakira son perfectas para las mujeres más bajitas porque hacen ese efecto piernas infinitas que tanto nos gustan con las faldas más cortas como las que ha lucido Shak. Porque si en su anterior visita a la F1 nos dejó un look chandalero con corsé, ahora ha apostado por un estilismo mucho más elegante y sexy. Porque mientras seguimos a vueltas con la boda de Kiko Matamoros y Marta López, y los looks de las invitadas, ahora vamos a centrarnos en el de Shakira para empezar el lunes.

Día frenético para Shakira en su vuelta por unos días a nuestro país, ya que primero aterrizaba en Madrid con sus hijos, después se ha desplazado a Barcelona para ir a su casa y seguidamente ponía rumbo al circuito de Montmeló. Hace unas semanas, también vio in situ la carrera que tuvo lugar en Miami junto a Tom Cruise. También hemos visto a Rosalía con unos pantalones azules muy anchos y una camisa blanca de lino paseando su arte por el circuito el GP de España, después de actuar la noche anterior en el Primavera Sound. Pero vamos a centrarnos en este lookazo de la venganza de Shakira.

Y es que para su look de Fórmula 1 Shakira ha elegido una camisa estampada de Versace con un top rosa debajo de lo más sexy, la falda mini blanca muy corta y una Converse de maxi plataforma en rosa que son perfectas por su comodidad y para las mujeres más bajitas como Shakira porque hacen ese 'efecto pierna infinita' al combinarlas con una falda tan corta.