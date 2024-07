Las sandalias Cenicienta de Rosalía son las que todas vamos a meter en nuestra maleta de vacaciones

Son el calzado estrella del verano, y ninguna famosa se ha resistido. ¿La última en hacerlo? Rosalía con estas fotografías en su cuenta de Instagram. La cantante catalana nos ha regalado un seguido de fotografías y, aunque ninguna tiene que ver con su faceta musical, son muchos los que no han podido evitar comentarlas. Y que conste que hay comentarios para todas ellas, que cada cual se fija en lo que quiere. Hay quien ha comentado su falda larga con un retrato de Kate Moss en su momento de grito desesperado. Una referencia muy pop con una de las modelos internacionales más icónicas de todos los tiempos que ha combinado con las sandalias de vinilo que este verano triunfan entre todas las mujeres, y a todas las edades. Desde Amelia Bono a Isabel Díaz Ayuso, y nosotras no nos vamos a olvidar de meterla en nuestra maleta de vacaciones porque combinan con todas las prendas, y tanto nos sirven de día, como de noche.

O las amas o las odias, lo que está claro es que vuelven este verano y son perfectas para meter en tu maleta de vacaciones porque combinan con todos tus looks de verano. Hablamos de los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal en ocasiones se convierten en el siguiente nivel de los sempiternos zapatos nude. Con ellos no existe el término medio, o los amas, o los odias, pero de lo que no cabe duda es que no hay zapatos que se adapten mejor a todo tipo de colores o estampados, de ahí que hayan logrado poner de acuerdo a personalidades con estilos tan diferenciados como Kim Kardashian o la Reina Letizia, quienes han apostado por ellos en infinidad de ocasiones. Y ahora es Rosalía la que se ha apuntado a este tendencia en calzado del verano 2024.

Rosalía ha vuelto a deslumbrar como imagen de la nueva colección Dior Otoño-Invierno 24-25 en una espectacular sesión de fotos realizada en los estudios de Nueva York. La cantante, primera española en ser embajadora de la firma.