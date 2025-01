Solo estamos en enero, pero gracias a Rocío Osorno ya sabemos cuál será nuestro bikini favorito del verano

Que nos encantaría estar en verano ahora mismo, no te lo negamos y más aún cuando no paramos de ver a las famosas empezar el año desde playas paradisíacas. Paula Echevarría en Tenerife, Naty Abascal en Punta Cana, y como no Rocío Osorno en Gran Canaria. Esta última ha vuelto a hacer de las suyas y nos ha creado una nueva necesidad por la que deseamos que llegue el verano lo antes posible. La influencer sevillana además de tener las sudaderas más ideales con las que volveremos a 'la ofi' la semana que viene también se ha llevado en su maleta a Gran Canaria el que será nuestro bikini favorito del verano 2025, sí, sabemos que es muy pronto para decir esto, pero cuando lo veáis entenderéis a que nos referimos.

La verdad es que ya estamos acostumbradas a que prescriptoras como Rocío Osorno se adelanten a las tendencias y nos hagan caer en ellas incluso meses antes de que las podamos llevar, ya te digo yo que en cuanto termine de escribir este artículo mi próxima búsqueda en Google va a ser 'bikini estampado serpiente' gracias Rocío. Y no es que sea yo muy fan del 'animal print' pero ha sido ver a la influencer sevillana con este bikini y sentir la necesidad de añadir uno similar a mí (considerable) colección de trajes de baño.

El estampado animal es uno de esos clásicos que siempre encuentra la forma de reinventarse. Este verano, el snake print será el protagonista absoluto de los bikinis. ¿Por qué? Su estética sofisticada, pero atrevida encaja tanto en looks minimalistas como en estilismos más arriesgados. Además, la combinación de colores neutros y patrones orgánicos hace que sea fácil de llevar y, lo mejor, de combinar. Nosotras ya nos estamos imaginando luciéndolo en la playa con un pareo negro anudado a la cintura, unas sandalias planas de tiras y, cómo no, un sombrero de ala ancha para ese toque chic que nunca falla.

Rocío Osorno con bikini de estampado serpiente. @rocioosorno

Aunque todavía faltan meses para el verano, las más fashionistas ya sabemos que adelantarnos a estas tendencias tiene premio: encontrar la prenda perfecta antes de que se agote. Así que, si este estampado ya ha captado tu atención tanto como a nosotras, no dudes en buscar opciones similares ahora mismo. Porque una cosa está clara: si Rocío Osorno lo lleva, todas lo querremos. Y es que, aunque el verano aún quede lejos, nunca es demasiado pronto para soñar con él… ¡Y con este bikini en nuestra maleta!