De estampado leopardo y estilo tote así es el bolso más icónico de los 90 que querrás (otra vez) por culpa de Rocío Osorno

No ha pasado ni una semana desde que hemos empezado el 2025 y Rocío Osorno ya nos ha creado una nueva necesidad. La sevillana es experta en hacer este tipo de cosas sobre todo con las tendencias más punteras de la temporada y más si se trata de una prenda o accesorio de Zara que como si de brujería se tratase es ponérselo ella y desaparecer de las tiendas en un abrir y cerrar de ojos, lo que no veíamos venir es que trajera de vuelta uno de los accesorios más icónicos de los 90 y que todas las musas de estilo de la década llevaron en su momento, desde Kate Moss a Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow, lo has adivinado, estamos hablando del bolso estilo tote y estampado leopardo.

El 'animal print' ha pasado de considerarse tendencia a un básico en los armarios de las que más saben de moda. Este estampado, especialmente en su versión leopardo, ha mantenido una hegemonía que pocos prints pueden igualar, simbolizando rebeldía, elegancia y atrevimiento en una sola pieza. En los 90, los bolsos estilo tote con este estampado se consolidaron como un objeto de culto, vistos en las pasarelas, en las calles y en los looks más icónicos de las celebrities de la época. Ahora, en pleno 2025, esta pieza vuelve a ser protagonista gracias a Rocío Osorno.

La influencer sevillana ha confesado en uno de sus stories que no se ha separado de este maxi bolso de estampado leopardo de la firma Ganni, que ha comprado estos días en su escapada a Gran Canaria para disfrutar de los primeros días del año con sus hijos. Este tote combina a la perfección funcionalidad y estilo, lo que lo convierte en un accesorio ideal tanto para el día a día como para esos momentos más casual pero con un toque chic. Lo que Rocío Osorno probablemente no espera es el impacto que su elección tendrá en sus seguidoras. Pero nosotras, conociendo el poder de prescripción de la influencer, no tenemos dudas: en los próximos meses no vamos a parar de ver bolsos de estampado leopardo y estilo tote por las calles de nuestro país. Este accesorio, que antes era sinónimo de rebeldía noventera, se ha transformado en un accesorio versátil y funcional, avalado por una de las figuras más influyentes de la moda actual.

El bolso tote y estampado leopardo de Rocío Osorno. @rocioosorno

¿Lista para sucumbir a esta tendencia de los 90 que Rocío Osorno ha vuelto a poner en el mapa? Nosotras ya le hemos el ojo a alguno.