Paula Echevarría nos enseña las tendencias en moda de baño que más se llevarán este 2025

Paula Echevarría ha vuelto a Tenerife, ese paraíso llamado Canarias en el que lleva trabajando meses con William Levy y que dejó para pasar las Navidades con la familia. Pero la actriz española probablemente huyendo del frío que ha hecho en la península en los últimos días se ha escapado de nuevo a las islas para terminar el 2024 y empezar el 2025 de la mejor manera posible, rodeada de su pareja, su peque y en traje de baño. Si durante el verano de 2024, la asturiana no dejó de inspirarnos con su armario de trajes de baño, desde bañadores asimétricos a bikinis de lo más sexy, Paula Echevarría los domina todos como el ícono de estilo que es, y aunque solo estamos a principios de enero, prevemos que la actriz va a volver a ponernos los días largos con su arsenal de bañadores este 2025, para prueba sus primeras fotos del año en Tenerife.

Y es que al contrario de muchas famosas que han recurrido a las lentejuelas y los abrigos de pelo para estar de lo más abrigada en Nochevieja, Paula ha optado un año más por vestidos cortos, bañadores bicolor y bikinis asimétricos. Seamos sinceras, ¿a quién no le gustaría empezar el año así?

Los looks de Paula Echevarría siempre nos sirven de inspiración, y esta vez no ha sido la excepción, podemos confirmar que los tejidos brillantes y los detalles elegantes serán un imprescindible en el verano 2025. Su bañador plateado con efecto glitter, adornado con botones dorados y ribetes en rosa pastel, marca un regreso al glamur más sofisticado incluso en la playa. Este tipo de diseños, que fusionan la comodidad con un toque de alta costura, apuntan a convertirse en los grandes protagonistas de este año. Además, no podemos ignorar la influencia retro en los trajes de baño que Paula ha elegido. El diseño estructurado de uno de sus bañadores, con cortes geométricos y detalles que recuerdan a la moda de los años 50, es una muestra clara de que los estilos vintage seguirán teniendo su lugar destacado en las playas más codiciadas del planeta. Los colores pastel y las formas que favorecen la silueta serán una constante en los looks de baño más deseados. Este verano también habrá hueco para ropa de baño con líneas sencillas y depuradas. Paula Echevarría se ha llevado un par de bikinis minimalistas en su maleta, como el rojo que luce en otra de sus fotos. Este diseño, con líneas sencillas, pero impactantes, resalta que menos es más y confirma que los tonos sólidos y cortes asimétricos seguirán siendo tendencia. Los bikinis con tirantes únicos o escotes poco convencionales serán perfectos para quienes quieran destacar con elegancia y originalidad.

Como nos tiene acostumbradas Paula Echevarría cada uno de sus outfits se convierte instantáneamente en pura inspiración, y gracias a estas imágenes ya podemos empezar a soñar con nuestras propias escapadas al sol y, quién sabe, tal vez recrear algunos de estos looks que prometen ser las tendencias en moda de baño más deseadas.