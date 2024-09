Georgina Rodríguez sigue conquistando París, ahora con un atrevido minivestido de terciopelo negro y peinado efecto wet

La Semana de la Moda de París sigue siendo el escenario donde Vetements desafía las reglas de la moda, y esta temporada no ha sido la excepción. La marca, conocida por su enfoque disruptivo y transgresor, ha vuelto a sorprender con una colección que juega entre la ironía y la funcionalidad. Si bien en la pasarela brillaron figuras como Gigi Hadid y Travis Scott, la modelo nos sorprendió con un minivestido realizado con cinta de Dhl, la atención no solo estuvo centrada en lo que ocurría sobre el escenario, sino también en la primera fila, donde todas las miradas se centraron en Georgina Rodríguez. La influencer, acostumbrada a ser protagonista tanto dentro como fuera de la pasarela, capturó todos los flashes con una elección estilística de esas que no nos cansamos de ver en 'Soy Georgina'.

Es imposible no recordar su participación en el desfile de Vetements de la temporada pasada, en marzo de 2024, cuando la vimos desfilar con un look que fue comentado en todas las plataformas de moda. En esa ocasión, Georgina rompió moldes al lucir un vestido tipo camiseta con el dorsal de Cristiano Ronaldo, un gesto de apoyo a su pareja que también encajaba perfectamente con la estética irónica y contracultural de la marca. Aquella aparición no solo consolidó su estatus como musa de Vetements, sino que también dejó claro que la moda es, para ella, una extensión de su vida personal y su capacidad para comunicar a través de la ropa.

Georgina Rodríguez: Una diosa de terciopelo negro

Para el desfile de esta temporada, Georgina volvió a sorprender, pero esta vez desde la primera fila. Apostó por un minivestido de terciopelo negro que abrazaba su figura de manera impecable. El escote off-shoulder que dejaba sus hombros al descubierto le daba un toque sensual, mientras que el terciopelo, con su aire sofisticado y atemporal, aportaba un halo de lujo indiscutible. Las medias negras semitransparentes y los stilettos en tono a juego completaban este look que, aunque aparentemente sencillo, destilaba poder y seguridad.

Como es típico en ella, los accesorios no pasaron desapercibidos, un collar de diamantes deslumbrante y varios anillos a juego aportaron ese toque de brillo que tanto le gusta a la protagonista de 'Soy Georgina', manteniendo el equilibrio entre la sofisticación y el glamour. Por si fuera poco, su melena con efecto wet le dio un toque de frescura y modernidad, reforzando ese aire de mujer poderosa que sabe perfectamente cómo brillar en cada ocasión.

Georgina Rodríguez en el desfile de Vetements. Gtres

No cabe duda de que Gio, ya sea sobre la pasarela o desde la primera fila, sabe cómo captar la atención de todos. Su evolución estilística y su fuerte presencia en eventos de moda como este demuestran su habilidad para adaptarse a las últimas tendencias sin perder su esencia. Con su look de terciopelo negro en París, una vez más, consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del panorama fashion actual, y su vínculo con Vetements sigue siendo tan fuerte como siempre.