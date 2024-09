El nuevo perfume árabe de Georgina Rodríguez parece de lujo pero es baratísimo

No hay nadie que pare a Georgina Rodríguez, y ahora también ha lanzado su propio perfume árabe. Georgina Rodríguez está en su mejor momento, y no lo decimos solo nosotras, lo dice ella misma en la tercera temporada de 'Soy Georgina' en Netflix. Y después de dejarlo claro deslumbrando en París para el desfile de Messika con un vestido plateado de escote Bardot de lo más sensual y al día siguiente en el de Vetements con otro vestido de terciopelo, pero en ese caso negro y mini. Y si no teníamos bastante con todo eso, ahora acaba de lanzar su propio perfume árabe que parece de lujo pero es baratísimo.

Se trata de un perfume rosa en frasco pequeño y con un packaging en forma de bolso en colaboración con la marca Laverne. Una firma de perfumes basada en Arabia Saudita, país al que Georgina Rodríguez llama hogar desde hace más de un año, desde que su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, fue fichado por el club de fútbol Al-Nassr. A la empresaria le encantan este tipo de fragancias. Ella misma es imagen de Laverne, marca de perfumes árabes, y ha colaborado con ellos para firmar una colección de fragancias. Ha querido repetir y ha lanzado un nuevo perfume para esta colección: Sense.

Fue así que llegó a ser la imagen de Laverne en 2023. "Me sentí muy feliz de poder conectarme el cielo y la Tierra. El poder y la magia que hay en el desierto saudita son increíbles”, dijo en una entrevista sobre lo que pensaba de la región desértica del país. Entre sus perfumes favoritos para mujer que tiene de la marca, hay una en especial notas de rosa que es de las que más le gusta y es súper femenina.

El pack está disponible en la web de Laverne por 152.17 SAR que al cambio son 36,25 euros. Las flores son las protagonistas de la fragancia. El corazón está hecho con jazmín, lirio, cachemir y flor de azahar. Estas le conceden al perfume esa feminidad cargada de sensualidad tan propia de las fragancias orientales. Las notas de salida de grosella negra y mandarina completan la fragancia, dándole fuerza y carácter, además de presencia. El almizcle del fondo hace que el perfume dure sobre la piel.