8 vestidos minimalistas de Mango, Zara y Massimo Dutti que hasta Hailey Bieber se compraría

Ya estamos empezando a poder salir de nuestra zona de confort este invierno, puesto que las temperaturas están mejorando. Todo ello indica que en poco tiempo podremos desempolvar de nuestro armario de primavera y verano los vestidos más confiados y favorecedores. No obstante, la Semana de la Moda ha dejado claro que el estilo minimalista está predominando en el sector de la indumentaria. Y no únicamente estamos hablando de esa estética, sino que también de aquella que respira lujo silencioso. Para que lo entendamos mejor, nos referimos a los vestidos que llevan el nombre de Hailey Bieber y que nosotras siempre nos obsesionamos. Pues bien, en Zara, Mango y Massimo Dutti hemos encontrado toda una wish list de vestidos minimalistas que más vamos a lucir en la próxima temporada con botas muy altas, bailarinas o americanas. Sobre todo, vamos a ver (y llevar) colores neutros y combinables con otro tipo de piezas y accesorios, escotes clásicos y pocos detalles, pero que dan el toque distintivo y elegante al vestido. No obstante, tanto los directores creativos de las firmas de lujo como nuestras marcas low cost favoritas nos han hecho entender que no vamos a dejar atrás las tendencias, como el ceñido a la cintura, el tejido denim o el efecto globo. Pues si eres una fiel seguidora del armario de Hailey Bieber, debes apuntarte estos ocho vestidos al más puro estilo minimalista y que hasta que la celebrity se pondría para cualquier ocasión.

En Zara vas a apuntarte todos los vestidos posibles que la influencer estadounidense se compraría sin dudar. Desde uno de sus best sellers en nude con la incorporación del cinturón y los volantes hasta el protagonizado por el tejido vaquero. Y tampoco podemos olvidarnos del momento mini vestido ajustado con escote corazón que tanto utiliza Hailey Bieber en todas las fiestas. Asimismo, en Mango destaca la faceta más effortless con vestidos sencillos, pero con toques en tendencia, como las hombreras, el escote asimétrico o el bajo en forma de globo. Y es que, tal y como comenzó a enseñar Jacquemus (y puso de moda), esta primavera-verano veremos tanto faldas como shorts en forma de globo. Finalmente, Massimo Dutti muestra la estética sofisticada que tanto vemos en todas las alfombras rojas de la celebrity. Entre otras muchas propuestas, debemos destacar los vestidos con escote haltery los lenceros con encajes. En definitiva, a lo largo de estos próximos meses nos acordaremos del vestuario de la influencer y nos inspiraremos en él para convertirnos en la mejor vestida.

1. Vestido con cinturón, por Zara (35 euros)

Vestido con cinturón. Zara

2. Vestido escote corazón, por Zara (30 euros)

Vestido escote corazón. Zara

3. Mini vestido denim, por Zara (30 euros)

Mini vestido denim. Zara

4. Vestido hombreras, de Mango (26 euros)

Vestido hombreras. Mango

5. Vestido bajo abullonado, de Mango (80 euros)

Vestido bajo abullonado. Mango

6. Vestido con escote asimétrico, de Mango (50 euros)

Vestido escote asimétrico. Mango

7. Vestido cuello halter, de Massimo Duty (80 euros)

Vestido cuello halter. Massimo Dutti

8. Vestido lencero, de Massimo Dutti (150 euros)

Vestido lencero. Massimo Dutti

Zara, Mango y Massimo Dutti nos acaba de solucionar todas nuestras dudas sobre cómo llevar las directrices de estilo de la Semana de la Moda al streetstyle y a nuestros armarios.