8 faldas de Massimo Dutti, Stradivarius y H&M que prometen ser la prenda terremoto en tus compras de rebajas

Sin ninguna duda, las faldas son la prenda terremoto de este invierno. Son todo lo que necesitamos durante estos meses para dar juego y versatilidad a nuestros looks, así como para dejar atrás la típica combinación de jersey de punto y pantalones pitillo. Pues bien, las editoras y expertas en moda ya se han ido de compras a por las faldas más ponibles (y bonitas) con la clara intención de renovar todo el fondo de armario. Desde las más formales para la vuelta a la oficina hasta las más llamativas y originales para crear estilismos inspiradores. Todas nuestras marcas favoritas, socorridas y de confianza (como Massimo Dutti, Stradivarius y H&M) nos han sorprendido con descuentazos para que nos hagamos con las faldas más adecuadas a nuestro estilo, en tendencia y básicas con el objetivo de darles vida temporada tras temporada. Aunque los vaqueros de madre o los vestidos de punto se hayan convertido en nuestro aliado durante estos meses, esta pieza es un must have que nunca pasa de moda y que siempre eleva un outfit con un par de medias. Porque, además de combinarla con prendas sencillas o atrevidas, también tenemos la opción de hacer match con unas medias divertidas o peculiares. O, incluso, con las míticas medias rojas que están tan de moda últimamente.

En Massimo Dutti hemos encontrado las más formales y sobrias para presumir en tu primer día de trabajo (y, además, son un acierto seguro). Desde las clásicas faldas rectas midi hasta las de en forma evasé en blanco, pasando por las de estilo pareo. Son elegantes y sofisticadas, perfectas para combinar con camisas oxford o jerséis de cuello cisne. En cambio, en Stradivarius están las más casuales para llevar cada día con cualquier prenda, porque se pueden combinar con muchos estilos distintos: faldas denim, de efecto piel y de tablas con cinturón. En definitiva, estamos hablando de las faldas que más utilizan las chicas con un estilo desenfadado y funcional. Si nos vamos a H&M esta prenda predomina por la multitud de propuestas en versión mini tanto en un total black como con un estampado animal print, una fórmula que todas las influencers llevan hasta la saciedad.

1. Falda recta midi, de Massimo Dutti (rebajada a 40 euros)

Falda recta midi. Massimo Dutti

2. Falda evasé, de Massimo Dutti (rebajada a 40 euros)

Falda evasé. Massimo Dutti

3. Falda con estilo pareo, de Massimo Dutti (rebajada a 40 euros)

Falda con estilo pareo. Massimo Dutti

4. Falda denim con abertura, de Stradivarius (rebajada a 16 euros)

Falda denim con abertura. Stradivarius

5. Falda efecto piel, de Stradivarius (rebajada a 16 euros)

Falda efecto piel. Stradivarius

6. Falda de tablas con cinturón, de Stradivarius (rebajada a 13 euros)

Falda de tablas con cinturón. Stradivarius

7. Falda mini de punto, de H&M (rebajada a 8 euros)

Falda mini de punto. H&M

8. Falda animal print, de H&M (rebajada a 9 euros)

Falda animal print. H&M

Las faldas son una prenda que siempre debemos tener en cuenta en las épocas de rebajas porque se quedan a unos precios de escándalo. Son versátiles, ponibles y favorecedoras. Indiscutiblemente, se trata de una pieza que tiene que estar presente en todos los vestidores.