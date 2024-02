El abrigo rosa de Sara Baceiredo es todo lo que necesitamos para darle el toque de color a los días más grises

Sara Baceiredo es pura inspiración para muchas chicas que están entre los veinte y treinta años, y es que la joven, que tiene, nada más y nada menos que casi 500 mil seguidores en Instagram, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas de sus seguidoras. La joven tiene una vida de lo más aspiracional, pues además de ser emprendedora y tener su propia firma de bolsos, tiene la suerte de que las marcas la inviten a numerosos eventos y semanas de la moda. Estuvo hace un par de semanas en la Copenhagen Fashion Week, dejándonos looks de lo más llamativos, originales y coloridos. Este fin de semana se ha marchado a Londres y nos está dejando looks que nos pueden inspirar a la hora de vestirnos en nuestro día a día. Ella ha combinado varias prendas en tendencia que están arrasando este invierno 2024, como por ejemplo el 'animal print', el calzado tipo UGG o el abrigo de corte oversize. Para la ocasión, y dado los días tan grises que hace en Londres, ha apostado por un abrigo rosa de corte masculino.

Sara Baceiredo tiene un estilo de lo más sencillo, sofisticado y muy en tendencia, pues se suma a aquellas más arriesgadas, originales y diferentes. Fue una de las pioneras en lucir el casquete, un accesorio para el pelo de crochet que se usa en la cabeza, y ella lo combinó con falda midi de satén y tank top para los meses de verano. Sin lugar a dudas, para un fin de semana con amigas y su pareja en Londres, Sara Baceiredo ha combinado varias prendas en tendencia para crear un look que no ha pasado desapercibido, pues los pantalones 'animal print' son un imprescindible en el armario de toda mujer, así como un abrigo más especial en un tono menos básico, como es en rosa, celeste o rojo. En cuanto al calzado, los zapatos tipo UGG o las botas de borreguito de Alba Díaz son un must, pues solo así conseguiremos que nuestros pies estén calientes y podamos disfrutar del turismo de la ciudad. Sara Baceiredo arriesga y gana con este espectacular look.

Sara Baceiredo con abrigo rosa @sarabace

Abrigo Marc, de Sezane (330 euros)

Abrigo Marc Sezane

Sara Baceiredo es pura inspiración y ha combinado varias prendas en tendencia para crear este look tan icónico.