Si viajas a un destino con costa, ficha este vestido de crochet que Sara Baceiredo ha conseguido en Longchamp

Sara Baceiredo tiene el vestido de crochet perfecto para las chicas que tienen una escapada a la costa. En las últimas semanas, la influencer vasca ha visitado a su hermana, Marta Baceiredo, a una de las islas más deseadas y paradisíacas: Maldivas. Es inevitable que cualquier editora de moda no se fije en cada uno de los looks que Sara Baceiredo nos ha ido mostrando en este viaje. No hemos parado de ver conjuntos ibicencos con complementos llamativos, bikinis ideales para nuestros viajes de Semana Santa o mini vestidos con una explosión de colores. No obstante, la fundadora y CEO de It's Lava no ha dudado en volver a Madrid para acudir a los Premios Ídolo, gala en la que estaba nominada a 'Emprendimiento digital'. En este evento le hemos visto brillar con un maravilloso vestido de cuello halter y detalles de flores de gasa confeccionado por Claro Couture, la misma firma que también vistió a Violeta Mangriñan. Entre tantos viajes y eventos, Sara Baceiredo nos acaba de mostrar una de las prendas necesarias que deben meter en la maleta de viaje todas aquellas chicas que viajen a una localización con costa. Estamos hablando del vestido de crochet con motivo de margaritas que la influencer se ha hecho en Longchamp por 670 euros. La firma francesa se dio a conocer por sus bolsos clásicos, atemporales y de calidad. No obstante, en las últimas temporadas, la hemos ido conociendo más en profundidad a través de prendas de vestir originales y elegantes.

Podemos decir que Sara Baceiredo es una de las influencers españolas que ha creado un sello de identidad en su estilismo. Si tenemos que resumir su armario con tres adjetivos, diríamos que es llamativo, colorido y creativo. Cada prenda o accesorio que muestra en sus redes sociales es querido por todas sus seguidoras y expertas en moda, puesto que se agota en cuestión de segundos en la correspondiente marca. Todas aquellas chicas que desean conseguir y replicar los distintos looks de Sara Baceiredo, deben hacerse con las novedades de Mango o Parfois, ya que se ha declarado amante de ambas firmas en más de una ocasión. Sin embargo, desde hacer varios meses, hemos visto que Sara Baceiredo se está empezando a identificar con Longchamp en algunos de sus estilismos. Esta vez, nos ha mostrado este vestido de crochet que perfectamente podría llevar Sara Carbonero o hasta Carmen Lomana tanto en Madrid como en su siguiente escapada.

Vestido de crochet, de Lonchamp (670 euros)

Vestido de crochet. Longchamp

A pocos días de disfrutar de la Semana Santa, debemos ir fichando cada una de las piezas que pensamos llevarnos a nuestra escapada. Sara Baceiredo sabe a la perfección que este vestido de crochet es el definitivo para empezar la primavera con mucho estilo.