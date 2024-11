Soy editora de moda y en mi cesta de la compra para el Black Friday de Zara está este jersey verde (y elegante) de Rocío Osorno

Noviembre es uno de nuestros meses favoritos, y no solo porque se acerca Navidad, si no por el Black Friday. Aunque nosotras no vamos a esperar a estos descuentos para hacernos con este jersey con peplum de nueva colección de Zara. En Zara se espera que las ofertas comiencen el jueves 28 de noviembre a las 20:00 horas en su tienda online y aplicación móvil, y a las 22:00 horas en la web. El viernes 29 de noviembre, los descuentos estarán disponibles tanto online como en tiendas físicas. Y este jersey de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno es todo lo que necesitamos para nuestras ecnas, comidas y eventso de Navidad.

De ahí que el New Look creado por Christian Dior tocara todas mis fibras. Desde principios de los 2000 ya sentía una gran afinidad con la moda, estamos del peplum que ahora ha vuelto a ser tendencia. La moda peplum se distingue por un volante que sobresale en la zona de la cintura, usualmente es visto en blusas, sin embargo, puede llevarse en faldas, vestidos, chaquetas y tops. Este pequeño, pero gran detalle regala un toque diferente y elegancia a cualquier atuendo, además su principal atractivo es el poder que tiene para definir la silueta femenina, específicamente la curvatura de la cintura. Y ahora ha sido Rocío Osorno la que ha recuperado esta tendencia con este jersey verde de Zara de nueva colección que ella ha combinado con una falda de piel a tono.

Jersey punto peplum de Zara (25,95 euros)

Jersey punto. Zara

Un jersey de cuello redondo y manga larga con cintura entallada y bajo en evasé con aberturas laterales que Rocío Osorno ha combinado con una falda de piel verde de vuelo.