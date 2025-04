Susanna Griso ha metido en su maleta de viaje a China sus vaqueros más confiados

Susanna Griso siempre es un referente de estilo, y también en su maleta de Semana Santa. Pero no se ha ido al sur como hacen muchos de nuestros famosas, si no a China. Susanna Griso se ha ausentado esta semana del plató de Espejo Público y se ha marchado hasta China. Ya ha desvelado una de las paradas que por el momento más le ha entusiasmado, el Monasterio budista en Hangzhou. Y nosotras nos hemos fijado en su look con camisa satinada y sus vaqueros más confiados.

Llevamos mucho tiempo conociendo a la presentadora en un sinfín de escenarios: desde en los magazines matutinos hasta en las alfombras rojas de eventos relevantes del panorama nacional. Estos años nos han ayudado a analizar al detalle el estilismo de Susanna Griso, así como sus prendas de vestir más socorridas o los colores o estampados con los que se siente más cómoda. Podemos decir que a sus recién cumplidos 55 años se ha convertido en una de las mujeres con mejor gusto de nuestro país, con la que aprendemos a cómo resaltar nuestras facciones o zonas de nuestra silueta o las últimas novedades de las marcas españolas low cost.

El look de Susanna Griso en China

Definimos el estilo de Susanna Griso como básico, en el que frecuentemente recurre a las prendas clásicas de fondo de armario que cualquier mujer de cualquier edad tiene. Hablamos de camisas blancas, pantalones de vestir, zapatos de tacón sensato o vestidos impolutos. Es decir, cualquier ítem que nos permite combinar con otro sin comeduras de cabeza, así como los más factibles de utilizar día sí y día también. Y nos lo ha vuelo a demostrar en su viaje a China con vaqueros y camisa satinada.

Unos vaqueros que ya le hemos visto en más ocasiones lucirlos, de tiro alto, con botones en la cadera y acampanados.