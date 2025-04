Miquel Valls, acorralado en 'Espejo Público' ante las "Mamarazzis": "Que vuelva Susanna Griso"

Si ayer la discusión fue entre compañeras, hoy el fallecimiento de Mario Vargas Llosa ha provocado una nueva subida de tensión en el plató de 'Espejo Público'. Miquel Valls se vio acorralado por sus compañeras en el magacín matinal de Antena 3, tras la información que Pilar Vidal trataba en ese momento sobre Isabel Preysler y el escritor fallecido, que no fue del gusto del periodista y que encendió a sus compañeras, hasta el punto de que Lorena Vázquez pidiera la vuelta de Susanna Griso, que se encuentra de descanso por esta Semana Santa.

Todas contra Miquel Valls

El debate en 'Espejo Público' se encendió este lunes tras un tenso momento protagonizado por Miquel Valls y Pilar Vidal, que derivó en un enfrentamiento en pleno directo con las colaboradoras Gema López, Laura Fa y Lorena Vázquez saliendo en defensa de la periodista. Durante una discusión sobre el tratamiento mediático del fallecimiento Vargas Llosa, Miquel Valls criticó el enfoque de Pilar Vidal, cuestionando su sensibilidad al informar sobre los familiares del fallecido. “Has perdido un poco el tacto por defender a una persona que se mantiene en silencio, escondida y sin hacer ruido”, señaló Valls. “Estás hablando por lo que sabes de esta persona y, según mi opinión, atacando a los hijos que acaban de perder a un padre hace muy pocas horas”.

Reprendido en directo

Sus palabras provocaron una oleada de reacciones inmediatas por parte de sus compañeras. Gema López fue tajante: “Yo no pienso que seas una persona desesperada porque no hay persona que tenga más corazón que tú”, dijo dirigiéndose a Pilar, “pero le estamos pidiendo a ella que nos informe, porque es la única periodista que ha hablado con Isabel Preysler y eso tiene un valor informativo enorme”. Laura Fa también alzó la voz para matizar:“Tú la estás riñendo. Le has llamado hasta maleducada, hombre, que no”, espetó a Miquel. A lo que él respondió: “Yo no te he dicho en ningún momento que tú seas una desalmada”. Lorena Vázquez añadió que criticar el trabajo de un periodista del corazón es más común que hacerlo en otras secciones: “Siempre es más fácil criticar cuando esto se hace en la sección de corazón que cuando se hace en actualidad o en sucesos”. El debate, lejos de calmarse, terminó con un tono aún más caldeado cuando Pilar Vidal defendió su trabajo y adelantó que seguiría informando sobre el tema: “A lo mejor me ha fallado el tacto, pero lo que tengo es información y siempre es muy buena información”, concluyó.