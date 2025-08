Vaqueros anchos, cuñas y bolso de rafia: el look de Eugenia Martínez de Irujo que vas a querer copiar antes de que acabe el verano

Quien diga que los pantalones vaqueros no son para el verano es porque no ha visto los que ha llevado Eugenia Martínez de Irujo al concierto de Aitana en Madrid esta semana. Sí, no hemos conseguido todavía superar el show que se marcó la catalana hace unos días en el estadio Metropolitano y parece que la aristócrata tampoco. La verdad que no nos extraña, va a ser recordado sin duda como uno de los grandes acontecimientos musicales del año. No solo por el espectáculo que dio sobre el escenario, cada uno de sus looks estuvieron muy al nivel de diva que buscaban la cantante y su estilista.

La Duquesa de Montoro no quiso perderse la oportunidad de ver a Aitana en directo, y ha compartido en Instagram un story justo después del concierto con su gran amigo David Bisbal, uno de los artistas invitados en la primera noche de la ex-triunfito en Madrid. ¿Lo que nos lleva a preguntarnos, sabría Eugenia que el cantante almeriense aparecería sobre el escenario para apoyar a su compañera de profesión? Cavalas aparte, lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que el look de la aristócrata necesitaba ser analizado, mencionado y copiado en lo que resta de verano. ¿Los motivos? Es uno de esos estilismos que lo tienen todo para convertirse en un éxito rotundo. Comodidad, tendencia y ese toque bohemio que tan bien defiende Eugenia.

El look de Eugenia Martínez de Irujo para terminar agosto como la mejor vestida

Aunque estemos ante una nueva ola de calor, no hace falta decir que las noches de agosto, sobre todo en el norte de España no son lo mismo que aquellas de principios de verano en las que salir de casa con bermudas y vestido sin mangas estaba permitido. A partir de ahora las temperaturas a última hora del día ya empiezan a refrescar por lo que tener a mano un par de vaqueros que nos solucione cualquier plan parece la solución más acertada. Pero no estamos hablando de unos vaqueros cualquiera si no de unos con detalles especiales que eleven tus looks de agosto.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

El look de Eugenia Martínez de Irujo que vamos a copiar en las próximas semanas y que sabemos tú harás también es tan sencillo como suena: blusa de acabado arrugado en color azul noche, pantalones vaqueros, y aquí está la clave, de corte ancho, tiro alto y bajo vuelto con detalles desflecados y un toque de color, hay vaqueros y vaqueros, pero si eliges unos con todas estas características el lookazo está asegurado. ¿Qué hay de los accesorios? Como siempre son los que tienen la última palabra para conseguir ese efecto wow que siempre buscamos. Eugenia lo tiene claro, nada como unas sandalias de cuña para estilizar y aportar centímetros en las noches de verano acompañado del rey de los bolsos estivales, un modelo bandolera de rafia. Y voilà, el look perfecto para terminar el verano como te mereces, con mucho estilo pero sin darle muchas vueltas al que ponerte.