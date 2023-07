Di sí al tacón: 10 sandalias de tacón sensato de Mango, Bimani y Sfera ideales para chicas altas

¿Quién dijo que las chicas altas no podemos llevar tacones? Con el calazo, al igual que con la ropa, el maquillaje, el peinado y con todos los aspectos de la vida, lo importante es quererse, independientemente de nuestro físico, edad, nuestras marcas... lo esencial es sentirnos bien con nosotras mismas y vernos guapas con aquello que nos pongamos ya que, de esa imagen que proyectemos, dependerá lo que los demás vean en nosotras. Vicky Martín Berrocal lo sabe bien y estos días ha lanzado continuos mensajes de empoderamiento y amor propio a través de su Instagram, desdemostrar orgullosa sus piernas con celulitis (que todas tenemos, en mayor o menor medida) hasta marcarse el corte de pelo bob más ideal del verano, con el que no se había atrevido en 50 años, según ella misma nos reveló en sus stories, un look que ha dejado boquiabiertas a su hermana y su hija, Alba Díaz, con la que comparteel vestido denim más ideal de Berskha.

Volviendo al tema del calzado y, aunque a algunas chicas altas como Victoria Federica (que nos sorprendía con sus uñas amarillas hace unos días) les gusta un estilo más casual y prefieren optar por deportivas para completar sus looks, hay ocasiones en las que a todas nos apetece ponernos unos tacones, independientemente de la altura de su plataforma y de la nuestra y no hay nada ni nadie que pueda impedírnoslo (quitando el calor que haga que no soportemos unas sandalias de tacón que no sean, precisamente, cómodas). Sin embargo, esta temporada las sandaliasde tacón sensato con las que presumir de pedicura, están súper en tendencia, tanto para las chicas altas como para las bajitas, no solo por su comodidad evidente, también porque aportan un toque más clásico y sofisticado a cualquier look, y si no que se lo digan a la Reina Letizia, que está sustituyendo por este tacón a sus icónicos stilettos, a Carmen Lomana, que es la más fiel a ellas y no se las quita ni en los días más calurosos de Madridy a Amelia Bono, que las combinó con el vestido más salvaje de su armario. Por eso, hemos hecho una selección de sandalias de tacón sensato de Sfera, Mango y Bimani, para que aportes a tus looks el toque más especial y comfy del verano:

Sandalia mimi marrón, de Bimani (112,23€)

Sandalia mimi marrón Bimani

Sandalia tacón verde, de Sfera (15,99€)

Sandalia tacón verde Sfera

Sandalia flor crochet, de Mango (59,99€)

Sandalia flor crochet Mango

Sandalia Jimena, de Bimani (159€)

Sandalia Jimena Bimani

Sandalia tacón ancho coco, de Mango (19,99€)

Sandalia tacón ancho coco Mango

Sandalia Ana Petite, de Bimani (129€)

Sandalia Ana Petite Bimani

Sandalia mule, de Sfera (39,99€)

Sandalia mule Sfera

Sandalia tacón tira strass, de Mango (69,99€)

Sandalia con tira tacón strass Mango

Sandalia Cristina, de Bimani (103,53€)

Sandalia Cristina Bimani

Sandalia tiras cruzadas, de Mango (35,99€)

Sandalias tiras cruzadas Mango

Nosotras no sabemos que modelo nos gusta más y necesitamos todas para completar nuestros looks este verano.