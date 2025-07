Tamara Falcó tiene el combo perfecto del lujo silencioso para verano (y lo vas a querer copiar entero)

Si alguien sabe cómo dominar el arte del lujo silencioso, esa es Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha vuelto a demostrar que menos es más con su último look de verano, donde mezcla comodidad, sofisticación y bienestar en clave effortless. ¿El escenario? Una tumbona al sol, en un entorno minimalista que deja todo el protagonismo a su estilo (y al combo de belleza que no puede faltar en su rutina estival).

El estilo de Tamara Falcó en verano es la máxima expresión de la elegancia clásica con acento pijo y alma mediterránea. Lejos de los excesos, su armario estival se compone de prendas atemporales, tejidos naturales como el lino o el algodón, y una paleta de tonos neutros que respiran calma y sofisticación. Camisetas blancas impolutas, pantalones fluidos de pinza, alpargatas de esparto o minibolsos estructurados se convierten en sus aliados imprescindibles. Todo cuidado hasta el último detalle, pero con ese aire despreocupado tan característico de las mujeres bien vestidas sin esfuerzo, que veranean entre casas familiares, clubs náuticos y cenas al atardecer en terrazas con manteles de lino bordado.

El look de Tamara Falcó que es lujo silencioso

Tamara apuesta por una camiseta blanca básica de manga corta, una de esas prendas atemporales que combinan con todo y que ella eleva con su característico savoir-faire. La acompaña con un pantalón fluido de lino en tono piedra, que potencia esa estética relajada, elegante y natural tan propia del quiet luxury. El detalle que lo cambia todo es su minibolso estructurado en tonos neutros, una pieza pequeña pero con gran poder visual, que suma puntos de estilo sin esfuerzo.

Descalza y con las uñas perfectamente esmaltadas en rojo oscuro, Tamara completa este look con lo que ella misma define como su “combo perfecto para los meses de verano”: el protector solar Sunleÿa para cuidar su piel y el toque de color sutil de Color Cloud, ambos de Sisley Paris. Una rutina beauty que casa a la perfección con su estilismo: natural, cuidado y de alta gama. Este look no grita tendencias, pero lo dice todo. Es el uniforme perfecto para quienes quieren lucir impecables en vacaciones sin necesidad de ostentación. Un ejemplo más de que el verdadero lujo está en la sencillez bien ejecutada.