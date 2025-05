Tamara Falcó se ha comprado en Zara el traje satinado que le van a copiar las madres de comunión

Anoche en El Hormiguero, Tamara Falcó volvió a confirmar que cuando se trata de estilo, tiene un máster (y no sólo el de cocina). La marquesa de Griñón apareció junto a Pablo Motos con un conjunto que no solo brillaba por sí solo, sino que también nos hizo pensar: ¿ya tenemos el traje definitivo para las madres de comunión 2025?

Tamara apostó por un dos piezas satinado de Zara en tono champagne —sí, de la nueva colección— que no puede ser más elegante y versátil. El blazer cruzado, con solapas amplias y estructura marcada, tiene ese aire sofisticado que convierte cualquier evento en una pasarela. Los pantalones rectos, a juego, completaban un look que decía “chic effortless” y que no puede ser más elegante por solo 90 euros. La tendencia de trajes satinados se mantiene fuerte, especialmente en primavera-verano, con vestidos y conjuntos que incorporan este tejido brillante y sedoso. La moda actual apuesta por la elegancia y la sofisticación, y el satén se ha convertido en un material clave para lograrlo, tanto en vestidos como en pantalones y accesorios

El traje de Zara de Tamara Falcó

Lo mejor es que este traje no solo es ideal para una noche de televisión, sino que también es perfecto para esas madres que en primavera buscan un look arreglado pero sin caer en los clásicos encorsetados. Cómodo, estiloso y apto para repetir en otras ocasiones. ¿Una comunión? ¿Una cena importante? ¿Una reunión de trabajo con toque glam? La blazer, con un precio de 55,95 euros, con cuello solapa, manga larga con hombreras, bolsillos delanteros con solapa, ajo con abertura en espalda y cierre frontal cruzado con botones forrados a tono. El pantalón, de tiro medio, con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda, y cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho, cuesta 35,95 euros.

Blazer cruzada satinada de Zara (55,95 euros)

Blazer cruzada. Zara

Pantalón satinado de Zara (35,95 euros)

Pantalón satinado. Zara

Un traje que Tamara Falcó ha combinado con un top básico con escote en pico de color blanco debajo de la americana, un collar dorado y unos zapatos de tacón.