Tamara Falcó bendice al nuevo Papa León XIV: "Me encanta que sea Agustino"

Fumata Blanca en la Iglesia Católica, que ayer dio a conocer a todo el mundo a su nuevo Sumo Pontífice. León XIV (nombre de Papa del Cardenal estadounidense Robert Francis Prevost​​​) es el sin duda el hombre del momento y todos los programas de actualidad de nuestro país le han dedicado un importante tramo, como ocurrió anoche en 'El Hormiguero' con Tamara Falcó, que en la mesa de actualidad del programa líder de la televisión española, habló sobre que le parecía la elección de este nuevo Pontífice.

Mucha expectación en León XIV

Tamara Falcó no ha ocultado su entusiasmo por la elección del nuevo pontífice, el cardenal Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV. Durante su intervención en el programa de Antena 3, la marquesa de Griñón expresó con emoción: "A mí me encanta que sea agustino. San Agustín era converso", señaló, destacando la relevancia espiritual del nuevo papa. Añadió además una reflexión personal sobre su propia fe: "Santa Mónica era su madre y no paraba de rezar por él, y al final él se convirtió. Él escribió las confesiones de San Agustín. Es muy bonito porque yo, como conversa, vemos como al final Dios nos ama a todos", palabras que pronunció con la mirada puesta en su experiencia de conversión.

La conversación se tornó más intensa cuando Pablo Motos y Juan del Val sugirieron que otros cardenales podrían estar molestos con la elección. Falcó respondió con firmeza: "Que no va así, no te sabes el Evangelio. En eso no consiste el tema. Jesús dice que el que quiera ser más grande entre vosotros, que sirva al resto". Cerró su intervención con una reflexión profunda sobre el nuevo reto del Papa: "Al final es el legado de San Pedro, si hay una batalla material, imagínate la batalla espiritual con la que tiene que lidiar el Papa. Es muy fuerte. Es una grandísima cruz", espetó la marquesa de Griñón.