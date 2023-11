Tamara Falcó tiene claro que la tendencia del jersey rojo se combina con un total look en gris con abrigo midi y pantalones de pinza

Tamara Falcó ha puesto punto y final a la celebración de su 42 cumpleaños en Londres, donde lo ha disfrutado con su marido Íñigo Onieva y varios de sus amigos más íntimos. Y es que hoy nos hemos encontrado con una Tamara más nostálgica y lo ha demostrado en su última publicación de Instagram de lo más especial y conmovedora. Pero, lo es más aún el look con el que ha presumido de estilizo y donde encontramos muchas tendencias y, también, un conjunto de prendas básicas e imprescindibles en un fondo de armario de otoño-invierno. La marquesa de Griñón sabe a la perfección que el jersey rojo es uno de los más llevados de esta temporada y no ha querido desaprovechar la oportunidad de mostrarnos cómo lo combina con un estilo elegante y clásico. Porque las mujeres que siguen este tipo de estilismo saben que Tamara Falcó es la mayor referente y la que impone todos los pasos a seguir.

Indiscutiblemente, la clave de Tamara Falcó para conseguir una estética sofisticada es la de recurrir a prendas básicas de colores neutros y con patrones sencillos. De esta manera, el outfit será un acierto asegurado y siempre funcionará para cualquier momento y lugar. Por lo que, la marquesa ha combinado el queridísimo jersey rojo con un total gris que se compone de unos pantalones de pinza con corte recto y un abrigo midi que da la sensación de ser súper calentito. Y eso no es todo, pues ha añadido los confiados mitones que vemos tantísimo en el streetstyle y un gorro de lana que todos tenemos y solemos sacar de nuestro vestidor por estas fechas. Estamos convencidos de que ya te has hecho con el jersey rojo más bonito y moderno de la temporada, pero si aún no has dado con el indicado, en Mango lo tienes por menos de 30 euros. De la misma manera, también tienes disponible los pantalones de pinza que te llevarás próximamente a la oficina en la misma marca española por un precio muy asequible. Asimismo, es el momento ideal para hacerte con un abrigo gris de lana, como el de Tamara Falcó, y lo tienes replicado en Zara para tu siguiente viaje.

Jersey rojo, de Mango (30 euros)

Jersey rojo. Mango

Pantalones de pinza, de Mango (23 euros)

Pantalones de pinza. Mango

Abrigo de lana, de Zara (90 euros)

Abrigo de lana. Zara

Sin ninguna duda, el look más de invierno de Tamara Falcó es el aliado de las chicas que visten con un estilismo elegante y clásico. Ahora es el momento de añadir estas prendas a tu lista de deseos para Navidad y nosotras no vamos a tardar en hacérselo saber a Papá Noel y los Reyes Magos.