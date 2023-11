Las New Balance más bastas de Tamara Falcó son las que se llevan con el abrigo más elegante

Desde que Tamara Falcó se ha casado, su ritmo de vida y de planes ha aumentado aún más. De su viaje a París, a Italia y ahora la vemos disfrutando del frío en Inglaterra para celebrara su 42 años, aunque no nos dice donde se encuentra podría estar ya de vuelta en Madrid para no faltar mañana a su cita semanal en 'El Hormiguero. ¿Qué hay más pijo que un look como el de Tamara? Pero no os creáis que vemos a la marquesa de Griñón vestida de après-ski. Nada de eso, Tamara Falcó ha vuelto a lucir sus nuevas New Balance favoritas que ya lució en Nueva York y que ahora ni se quita con sus looks más elegantes. La hija de Isabel Presyler confirma que el icónico diseño 574 de New Balance es el que más veremos en los estilismos que arrasan sobre el asfalto esta temporada.

Cuando posa en alfombras rojas siempre demuestra que la elegancia puede ser también muy elegante, pero cuando la vemos lucir sus estilismos casual, lo mismo escoge conjuntos clásicos y pijos, como apuestas cómodas que podrían acompañarnos a cualquiera de nosotras 24/7 en looks todoterreno como este. Una mezcla de las prendas más clásicas como un buen abrigo de paño que combina con las zapatillas blancas más bastas. Unas zapatillas que Tamara Falcó ha combinado con los pantalones de piel rectos que no se quita en invierno y un jersey de paño oversize.

Porque para un día ajetreado como el de Tamara Falcó, nada mejor que un estilismo cómodo, elegante y a base de básicos invernales para un día tan frío como el que hace hoy en Madrid.