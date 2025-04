Tamara Falcó nos sorprende en 'El Hormiguero' con un total look naranja: blazer oversize + vestido satinado de Zara

Tamara Falcó ha reaparecido tras la muerte del Papa Francisco en 'El Hormiguero' con un total look naranja, y con un consejo para Pedro Sánchez. Un funeral al que no acudirá Pedro Sánchez, aunque Tamara Falcó le ha recomendado abiertamente desde Antena 3 que vaya, porque "a nivel espiritual le iría tan bien". Pero sin duda, nos ha sorprendido que Tamara haya elegido el naranja, y no el luto riguroso como esperábamos de ella en esta primera aparición público tras el fallecimiento del pontífice.

En la iglesia, el color naranja generalmente representa alabanza, adoración y la manifestación de afecto hacia Dios. También puede simbolizar la alegría, la pureza, el júbilo y la paz. En algunas culturas, como la mexicana, el naranja se asocia con la muerte en las ofrendas de Día de Muertos. Así que puede ser que por eso Tamara Falcó haya lucido un look naranja y no en negro, como esperábamos en ella. Aunque también puede ser simplemente que fuera un estilismo que quería elegir por tendencia, porque a esa hora de la noche ya habían concluido los tres días de luto oficial en España por la muerte del Papa.

El look de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

El naranja, en su versión más fresca y atrevida, se ha situado como uno de los colores más destacados de la temporada de sol y el número de rostros VIP que recurren a él para confeccionar sus estilismos no deja de aumentar. Como ha hecho esta noche Tamara Falcó junto a Pablo Motos con un vestido satinado naranja con escote pronunciado de Zara, y una blazer oversize a tono de Sfera. Ahora, con la primavera y sus rasgos estilísticos más definitorios comenzando a aparecer, desde estampados florales hasta tejidos como el crochet, ya pueden intuirse los colores que serán tendencia durante los próximos meses del año y que acompañarán al rosa y verde más llamativos como los más repetidos por las expertas y que, llegado el momento, quizás se impongan frente a estas dos amadas tonalidades como el naranja y el amarillo mantequilla.

Tamara Falcó de naranja en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Vestido midi satinado de Zara (29,95 euros)

Vestido satinado. Zara

Un look que la hija de Isabel Preysler, ha combinado con su medalla de la Virgen María, diseñada por ella misma para Tous. Con un estilo atemporal, presenta el rostro de la Virgen, similar al que llevaba cuando era niña. Está bañada en oro de 18 quilates sobre plata, con siete topacios blancos que le otorgan un toque elegante.