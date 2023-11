Tamara Falcó nos sorprende con un vestido metalizado de firma española ideal para Navidad

Durante su tertulia de actualidad en el programa más icónico de la televisión española, 'El Hormiguero', Tamara Falcó nos ha sorprendido con un vestido metalizado en color burdeos, un modelo que nos recuerda que la Navidad está a la vuelta de la esquina y que, por tanto, es un buen momento de echar un vistazo a nuestras tiendas favoritas para hacernos con los vestidos más bonitos que usar en las celebraciones más esperadas del año. Si bien hace unos días Tamara Falcó nos enamoraba con un look ideal para el invierno en marrón -el color más icónico del invierno y muy en tendencia- compuesto por pantalones efecto piel, sudadera básica blanca, un maxi abrigo de paño de corte masculino y, como toque final, unas sneakers blancas, hace unas semanas apostaba por un look mucho más arreglado y elegante para una ocasión muy especial con su madre, Isabel Preysler y Tamara Falcó apostaban por Carolina Herrera para una noche de evento de arte y mujeres en el Museo Thyssen, un vestido de lentejuelas burdeos y negro que lucía Tamara Falcó y un conjunto de camisa y pantalón en estampado floral que Isabel Preysler, quien defendía su look con mucha elegancia y sofisticación.

Tamara Falcó es una de las celebrities que siguen en el ojo de mira, y es que, dejando de lado sus tertulias en el hormiguero y en las redes sociales, Tamara Falcó se ha posicionado como toda una referente a la hora de vestir, pues tiene un estilo de lo más elegante, sencillo y muy versátil, y es que claramente conoce el concepto de 'armario cápsula', que no es más que apostar por prendas de calidad, básicas y atemporales a fin de crear un sinfín de looks con estas prendas sencillas. En la mayoría de las ocasiones apuesta por jeans, camisas de rayas blancas y celestes y gabardina para el día a día y vestidos de corte midi para ocasiones especiales. Sin lugar a dudas, Tamara Falcó nos dejaba boquiabiertos ayer durante su aparición en el programa 'El Hormiguero' con un vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal, Victoria, ajustado, de manga larga y cuello redondo con hombreras, enmarcando así la silueta con detalles metalizados. Un vestido que seguramente muchas amantes de la moda querrán tener para sus fiestas y eventos esta Navidad.

Vestido Yambo buganvilla, de Victoria (149€)

Vestido metalizado Victoria

Tamara Falcó con vestido Victoria @tamara_falco

Un acierto absoluto si estás pensando en un vestido especial de cara a los meses que vienen.