El armario cápsula definitivo para empezar el otoño con prendas atemporales y clásicas que encontrarás en Zara, Mango y Massimo Dutti

Con el cambio de temporada y el inicio del otoño, nuestras tiendas de moda favoritas como Zara, Mango y Massimo Dutti ya han introducido en su colección muchas prendas en tendencia, como por ejemplo los pantalones cargo, las bermudas, como estas bermudas de Amelia Bono, quien hace unas semanas creó un look perfecto de cara al entretiempo compuesto por bermudas, camisa de rayas oversize y sneakers, o las mini faldas, una prendapropia de la década de los dos mil. Si bien este verano la tendencia ha estado en las prendas de crochet, tanto en pantalones, como los pantalones de crochet de María Pombo que lucía este fin de semana en Marbella, como en tops, vestidos y chalecos, este otoño parece que el crochet seguirá estando de moda este otoño e invierno, haciéndose con la gran mayoría de prendas. Además, para todas aquellas amantes de la moda cuyo estilo es más arriesgado y original, los shorts tipo bragas están en tendencia, siendo un imprescindible para ocasiones especiales y que puedes combinar con medias tupidas negras y Mary Janes. En cuanto a colores que pensamos que se convertirán en los reyes de nuestro armario están, por un lado, el rosa, siguiendo la tendencia 'barbiecore', así como las prendas en rojo, azul o verde. Sin embargo, y, pese a que cada temporada surgen nuevas tendencias que se suman a nuestro armario, hay ciertas prendas que se mantienen a nuestro lado y forman parte de nuestro día a día. Se trata del tan aclamado 'armario cápsula', un concepto que ha surgido a partir del 'slow fashion' y que tiene el fin de vestir con aquellas prendas atemporales, sencillas y fáciles de combinar de una gran calidad para evitar que consumamos moda solo porque esté en tendencia.

¿En qué consiste el 'armario cápsula'? Son prendas básicas, sencillas y atemporales que pueden combinarse entre sí a fin de crear un sinfín de looks diferentes. En sí, se trata de una forma de limitar el número de prendas y quedarnos con solo aquellas con estampados sencillos como rayas o flores con los que podemos vestir en nuestro día a día y lucir de manera elegante y sofisticada sin la necesidad de tener mucha ropa en el armario. Son prendas que no siguen la moda pero que se adaptan a todo tipo de ocasiones, estaciones y estilos. Prendas como una gabardina, como este look de Tamara Falcó de gabardina, jeans y camisa, así como el clásico jean en vaquero oscuro o los pantalones de pinza. Por otro lado, las camisetas de rayas son un acierto absoluto que, combinado con una blazer y un jersey en tono neutro, crearemos un look cuya joya de la corona serán las Mary Jane -este año, en doradas-. Sin más, te enseñamos las prendas que sí o sí necesitas incluir en tu armario cápsula este otoño.

Trench ZW básica, de Zara (79,95€)

Trench ZW Zara

Pantalón tiro alto, de Zara (25,95€)

Pantalón de tiro alto Zara

Camisa de algodón, de Massimo Dutti (59,95 €)

Camisa de algodón Massimo Dutti

Camiseta de tirantes, de Zara (6,95€)

Camiseta de tirantes Zara

Camiseta de rayas, de Mango (12,99 €)

Camiseta de rayas Mango

Jeans de tiro alto, de Mango (29,99 €)

Jeans de tiro alto Mango

Bailarinas de hebillas, de Zara (25,95 €)

Bailarinas hebilla Zara

Cárdigan de punto, de Massimo Dutti (39,95 €)

Cárdigan de punto Massimo Dutti

Estas son algunas de las prendas que necesitas tener en tu armario cápsula esta temporada.