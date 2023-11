Con este frío polar vas a querer llevar sudadera hasta a la oficina como Tamara Falcó de la forma más elegante

Con este frío invernal que tenemos esta semana en Madrid, el estilismo de Tamara Falcó es todo lo que necesitamos. Porque las sudaderas son la prenda más calentita que no nos queremos quitar nunca en todo el invierno y el otoño, y la marquesa de Griñón nos ha dejado claro que no es solo una prenda para hacer deporte o para un look mas casual, si no que también es elegante para ir con ella a la oficina. Porque Tamara Falcó ya ha vuelto de su viaje por la costa de Amalfi con Íñigo Onieva y ya está de vuelta en Madrid para seguir con sus compromisos de trabo con diferentes marcas. Y en uno de esos rodajes ha sido donde nos ha dejado unos de sus estilismos perfectos para ir a la oficina en estos días tan frío sin dejar de ser elegantes. Apunta, porque las sudaderas se llevan con pantalones de traje y gabardina para ser las más elegantes y abrigadas de la oficina. Porque aquí nos negamos a pasar frío para ir bien vestidas.

Se convirtió en un básico en el armario deportivo y ahora conquista hasta los looks de noche. Una oda a la sudadera gris, eso es lo que es este look de Tamara Falcó para todos nuestros días de oficina en invierno. Miu Miu proponía la sudadera gris en su versión más clásica y permitiéndole que alcanzase su máximo esplendor. Con bragas y medias negras o con leggings efecto pana, y Tamara nos dice que la vamos a llevar en blanco de forma elegante con pantalones de traje y gabardina como una reina de estilo.

Tamara Falcó con sudadera. @tamara_falco

Una sudadera blanca de estilo colegial que Tamara Falcó ha combinado con la chaqueta del entretiempo por excelencia para las chicas más pijas y elegantes, la gabardina.