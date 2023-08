Tamara Falcó tiene el vestido camisero más bonito y cómodo perfecto para disfrutar de unas vacaciones de ensueño

Tamara Falcó está pasando unos días en Bora Bora con Íñigo Onieva, unas vacaciones de ensueño en las que se les ve muy felices y contentos, disfrutando del buen tiempo, el mar y la tranquilidad. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, versátil y sencillo, siempre acierta con cada look. Si bien hace unos días vimos llevar el look más todoterreno y deportista con leggins y tank top, Tamara Falcó disfrutaba de una ruta en bicicleta por la isla de Tahití, anteriormente, en París, Tamara Falcó lucía camisa rosa, pantalón de pinza y sneakers, un look muy elegante perfecto para pasar el día de turismo tranquilo por la capital francesa. Pero, sin duda, la prenda estrella durante los meses de vacaciones son los vestidos. En tiendas podemos encontrarlos en todo tipo de estilos, diseños y cortes, desde el vestido mini de María Fernández-Rubíes al más puro estilo ibicenco perfecto para las tardes frente al mar hasta el más sofisticado -sin perder ese toque en tendencia- de Paula Echevarría, y es que los vestidos nos salvan de todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios y otros complementos que usemos. En numerosas ocasiones hemos visto a la hija de Isabel Preysler lucir vestidos, como este vestido asimétrico de Tamara Falcó de estilo 'cut out' y estampado tropical, un vestido muy veraniego apto para los eventos que tengamos este verano. Hoy Tamara Falcó nos sorprendía con un vídeo en sus redes sociales en el que aparecía muy feliz junto a su marido, Íñigo Onieva, en la isla de Bora Bora. Ella luce un vestido camisero de una firma española en tono verde, beige y lila.

Los vestidos camiseros son la opción perfecta durante los meses de verano ya que, dependiendo de los accesorios y el calzado que llevemos, podemos usarlo tanto para la oficina como para una tarde relajada frente al mar. En nuestras tiendas favoritas podemos encontrar las joyas que mejor sientan y que siguen la tendencia 'Mermaidcore', y es que las joyas con motivos marineros están arrasando este verano, aunque Tamara Falcó prefiera los accesorios minimalistas y discretos. ¿Cómo combinar un vestido camisero para conseguir un look elegante y apto para la oficina? La opción perfecta sería usar sandalias de tacón medio, ya que, además de estilizar la figura, conseguirá elevar el look. Además, añade tu bolso maxi en el que guardar todo lo necesario en el día a día. Opta por un bolso discreto en tonos neutros, como beige, camel o negro, ya que otorgará seriedad y sofisticación. Sin embargo, todos sabemos que aún quedan algunos días para que el verano termine, por lo que, si eres una de las privilegiadas que sigue de vacaciones, usa tu vestido camisero favorito con unas sandalias planas tipo pala y un bolso tipo cesta de mimbre.

Vestido açai, de Maravic Collection (129,00€)

Un vestido muy cómodo, sencillo y elegante perfecto para las vacaciones de verano.