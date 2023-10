Amelia Bono lo confirma, en octubre las faldas satinadas como esta de Zara se llevan con las botas biker más tendencia

Amelia Bono no se queda atrás con todos sus estilismos en este inicio de octubre caluroso en Madrid. Pero de todos, nosotras nos hemos enamorado de esta falda midi 'tie dye', y lo mejor es que investigando, hemos descubierto que es de la colección de verano Zara que estrenó en mayo en París y que el 'efecto Amelia Bono' hizo que se agotara en un abrir y cerrar de ojos. Que las mujeres de 40 y 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y también Amelia Bono para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y no lo decimos solo nosotras, si no todas sus seguidoras que ya le están preguntando de donde es el la falda satinada tie dye. Y la mala noticia es que es de Zara pero de hace unos meses, aunque le podemos copiar el look con cualquier falda midi satinada que encontramos ahora en tienda para combinarla con las botas biker más tendencia.

Se trata de esta maravillosa falda midi de tiro alto de Zara confeccionada en viscosa con cintura elástica y detalle de estampación tie dye tan de tendencia de nuevo esta temporada, que Amelia Bono ha combinado con una camiseta blanca y las botas biker que todas estamos comprando sin pensarlo este otoño. Estas botas se han convertido ya en el calzado estrella del otoño, aunque muchas de nuestras celebrities favoritas, como Paula Echevarría y Rocío Osorno (que las combinaba con el vesitdo más corto de Zara) se nieguen a deshacerse de las botas cowboy. Unas botas biker no pueden faltar entre la colección de zapatos de las chicas más estilosas.

Amelia Bono con lookd e otoño. @ameliabono

Es decir, solo necesitamos una camiseta blanca, una falda midi satinada y unas botas biker de la más tendencia como las de Amelia Bono.