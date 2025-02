Blazer de cuadros + pantalones anchos: el look de Tamara Falcó para hacer recados que nosotras llevaremos a la oficina

Miércoles ajetreado para Tamara Falcó, pero ha sacado tiempo para dejarnos un look desde su ascensor. Un estilismo de lo más clásico y casual que se ha convertido en su uniforme durante todo el año, da igual que sea primavera o invierno, este outfit nunca falla en el armario y la maleta de Tamara Falcó. Y para muestra un botón. Tantas tendencias de primavera hay, como blazers en el armario de Tami, y esta mañana ha sacado una básica de cuadros que es la prenda que nunca falta en el armario de las mujeres que más saben de moda y las más clásicas y pijas como Tamara Falcó.

Una americana que nos suena de habérsela visto lucir en más ocasiones, y que con eso nos confirma que es parte de su uniforme de moda. Para nosotras el uniforme de moda, es ese el look al que siempre recurrimos, con el que nos sentimos más nosotras, más cómodas y que siempre nos resuelven la papeleta cuando no sabemos que ponernos. Y es que es de su colección para Pedro del Hierro, pero actualmente ya está agotado. Aunque este look se lo podemos copiar a Tamara Falcó con diferentes blazers de cuadros que hay a la venta actualmente en Zara o Mango.

Menos aún en un momento en el que americanas y blazers se han convertido en las chaquetas predilectas de las que más saben de estilo para completar todo tipo de looks, o tras alzarse en sus versiones cropped pero también en las XXL como auténtica tendencia. Desde las cropped a las oversized, o a las eternas de cuadros como la de Tamara Falcó.