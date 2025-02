Tamara Falcó filtra fotos nunca vistas de Isabel Preysler con sus hijos

Julio José Iglesias está de celebración y es que cumple 52 años. Lo hace en un buen momento personal, tras haber encontrado la estabilidad tras muchos vaivenes sentimentales. También en lo profesional ha encontrado cierta fortuna, con un tour de conciertos que repasa los grandes éxitos de su padre. Pero más allá de esto, está disfrutando al máximo el tiempo perdido con su familia, a quien no siempre puede ver tanto como le gustaría, pues viven separados por el Atlántico. Aun así, siempre les unirá el cariño y el recuerdo de un tiempo mejor. Años de juventud en los que eran una familia unidad, en la que Isabel Preysler era la columna vertebral de un clan disperso. Pese a haber pasado toda una vida frente a las cámaras y con sus hitos familiares registrados en las revistas del papel cuché, aún nos sorprenden con material inédito. Fotografías que nunca antes habían visto la luz, como la que ha compartido su hermana Tamara Falcó este miércoles para felicitarle por su 52 aniversario.

Story de Tamara Falcó con Julio José Iglesias Instagram

La marquesa de Griñón ha abierto el álbum familiar privado para mostrar tres instantáneas que habían permanecido ocultas al mundo. Comienza con una fotografía suya en blanco y negro en la que posa junto a su hermano Julio José a modo de selfie, y a quien felicita por su cumpleaños. De ahí echa mano de la nostalgia para continuar felicitándole, recordando viejos momentos de cuando eran tan solo unos niños y el mundo mucho más sencillo. Una imagen impagable, en la que Isabel Presyler aparece rodeada por sus tres hijos mayores, Julio José, Enrique y Chábeli, así como de la propia Tamara, aún una niña pegada a su hermano mayor y a su mamá. Una evidencia que muestra cómo su vínculo ya era especial desde bien pequeños, que han ido atesorando con mimo a lo largo de los años, pese a que la vida a veces les coloque en puntos distantes.

Story de Tamara Falcó con Isabel Preysler y sus hermanos Instagram

Una tercera imagen acaricia el alma de Tamara Falcó cuando se la encontró en su álbum personal. Esa en la que Julio José Iglesias comparte buenos momentos junto a sus hermanas pequeñas, la propia marquesa y la pequeña Ana Boyer. Eso sí, la atención de los tres hermanos se centra en un perro, un labrador con el que la familia juega por los suelos, en uno de sus momentos más felices. Instantes que han quedado grabados para el recuerdo, no solo en formato fotografía, sino también en la memoria de sus protagonistas. Instantáneas comunes, donde la calidad no es su fuerte, pero sí lo que representan. Escenas en las que se muestran más ellos que nunca, alejados de las revistas y los focos que tanto han saboreado a lo largo de sus vidas, pero que les restaba naturalidad. Así, en su estado puro y en momentos íntimos que creían que jamás verían la luz, hemos podido ver algunos de los hermanos más destacados del clan. No están todos, pero es que son muchos…