De Tana Rivera a Eugenia Martínez de Irujo, los looks de madre e hija para una tarde de procesiones en Sevilla

La Semana Santa en Sevilla nos está dejando mucha inspiración con los looks de nuestras celebrities, y este Miércoles Santo ha sido el turno de Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera. José María Aznar, fue fotografiado en un balcón próximo a la capilla desde donde ha salido la salida de la Hermandad de El Baratillo, una de las más relevantes de la jornada. Según apuntan medios locales, también se encontraban Rosauro Varo y Amaia Salamanca; José María Pacheco, fundador de Konecta, y el abogado Luis Miguel Martín Rubio. Y ahí también hemos visto a Eugenia y Tana.

Las andaluzas tienen un don para saber cómo vestir bien en Semana Santa incluso en los días más imprevisibles del año. Porque sí, aunque la lluvia, o la bajada de temperaturas de estos días. De Rocío Osorno, a Manuela Villena, y ahora Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Sin duda, es el evento de estos días, y nadie quiere faltar a estos días de fe. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha sido vista en las calles de Sevilla para disfrutar de los pasos de Semana Santa que han podido salir a pesar de la amenaza de lluvia.

Los looks de Eugenia y Tana en la Semana Santa de Sevilla

Tana Rivera ha optado por un look para no pasar frío con un abrigo de paño blanco, un jersey negro de cuello alto y pantalones de cuadros vichy que ha combinado con unos botines negros de tacón cómodo que ya le hemos visto en más ocasiones este invierno. Madre e hija mostraron su sentimiento ante el paso de la Virgen, aunque Eugenia no tuvo reparó en mostrar su pasión y devoción como hemos podido ver en diferentes fotografías.

Tana y Eugenia. Gtres

Mientras que Eugenia Martínez de Irujo ha optado por una camisa satinada estampada en tonos naranjas con este toque hippie que tanto representa su estilo.