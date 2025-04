Tana Rivera sabe que las New Balance 530 combinan hasta con un look clásico de chica sevillana

Tana Rivera ha vuelto a derrochar estilo, y ahora lo ha hecho en Sevilla para presentar su primera colección de ropa con una pop-up store en pleno centro, justo a escasos metros del histórico parque de María Luisa, que estará abierta hasta este domingo. Siempre hablamos del estilo de Tana Rivera, de su belleza tan parecido a su abuela Carmina Ordoñez, pero ahora se ha inspirado en su otra abuela, la Duquesa de Alba para debutar en el mundo de la moda.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se estrenó como diseñadora en el marco de Madrid Es Moda presentando la colección que ha creado junto con la marca española E.R.A.X, fundada por Claudia Romero. Una firma 'made in Spain' en la que ella ya confió para vestirse en los Grammy Latino celebrados en Sevilla, como también hizo Victoria Federica, con aquel look compuesto por un vestido lencero metalizado y un guante azul añil que tanto recordamos. Y ahora ha sido el turno de presentarla en Sevilla, luciendo un look clásico pero a la vez con un toque de lo más cómodo con unas New Balance 530 que combinan con todo.

El look clásico de Tana Rivera con zapatillas

Tana Rivera ha lucido una blazer azul marino con abotonadura dorada y un jersey de punto, el cual se ha retirado en el interior para mostrar un chaleco blanco y un pantalón estampado de cuadros bicolor en blanco y azul que ha combinado con las zapatillas New Balance 530. Un calzado que combina hasta con los looks más clásicos y que además, no puede ser más cómodo.

El look de Tana Rivera. Gtres

La colección de Tana Rivera a la venta en Sevilla

Una colección que han bautizado como “Herencia” y que a través de 30 diseños busca que el legado cultural y emocional con el que ha crecido trascienda de sus recuerdos y tome forma con las prendas que verán la luz por primera vez a mediados de mes, inspirados en sus dos abuelas, Carmina Ordoñez y sobre todo, en la Duquesa de Alba. Las líneas de la colección se definen por su dinamismo y elegancia.

Los conjuntos de dos piezas, compuestos por chaquetas toreras y pantalones de tiro alto, evocan la fuerza de las amazonas y la influencia torera de la sevillana. Los tejidos de rayas, inspirados en la alegría de la Feria de Abril, aportan un contraste vibrante y festivo, mientras que las pasamanerías negras y los detalles de madroños conectan las piezas con la solemnidad y el dramatismo de la tradición, como el look de Tana Rivera. Una colección que se ha presentado en Sevilla y que estará a la venta en esta tienda efímera hasta este próximo domingo.