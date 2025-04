De Ayuso con vestido de Zara a Eugenia Martínez de Irujo, los mejores looks de los premios Talento Andaluz 2025 en Madrid

Andalucía también está presente en Madrid, y anoche quedó claro. Porque no solo íbamos a hablar del rostro quemado del Rey Felipe en Formigal, también de los looks de la noche más andaluza en la capital de España. La sala roja de los Teatros del Canal de Madrid acogió anoche, la entrega de los premios Talento Andaluz 2025, que reconocen a un grupo de personalidades destacadas por su trayectoria profesional y su contribución a la sociedad desde distintos ámbitos. Entre los premiados este año se encuentran la cantante Lola Índigo o el presentador Roberto Leal, pero nosotras nos hemos fijado en los looks de Ayuso o Eugenia Martínez de Irujo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó anoche junto a su homólogo en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el acto de entrega de los Premios al Talento Andaluz 2025, donde ha celebrado que ambas regiones vuelvan a ser “marca España en el mundo”, repitiendo un vestido de Zara que con el que ya había triunfando en anteriores ocasiones.

Los mejores looks de los premios Talento Andaluz en Madrid

Isabel Díaz Ayuso ha recuperado un vestido de Zara que ya le vimos el pasado mes de octubre. Se trata de un diseño largo con el cuello redondo, manga sisa y unas hombreras que aportan estructura, un detalle muy ochentero que incluye unos pliegues que ayuda a estilizar esta zona. Además, la silueta recta hace que el cuerpo se vea mucho más afinado.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso preside Alberto R. Roldán Fotógrafos

Eugenia Martínez de Irujo por su parte ha apostado por un vestido camisero con estampado geométrico mucho más llamativo, que refleja a la perfección su estilo, y que seguro que es de marca española.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Mientras que Lola Índigo se ha empoderado con un traje con una blazer de lo más original, y su nueva melena castaña, dejando al lado el rubio, que no le puede favorecer más. ¡Está guapísima!

Lola Índigo. Gtres

Una noche donde el talento andaluz, y la moda, han brillado en Madrid para despedir este mes de marzo.