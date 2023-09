Telma Ortiz reaparece en Nueva York con una blusa roja que le ha robado del armario a su hermana Letizia

Hacía tiempo que no veíamos a Telma Ortiz en público, y hace unos día reapareció en la escena pública de Nueva York en la Cumbre de la Concordia. Y ahí un detalle que no ha pasado desapercibido, la hermana de la Reina Letizia ha recuperado una blusa roja del fondo de armario de la monarca. Antes de verla hoy en un acto oficial en Málaga, nos vamos a fijar en el estilismo de su hermana, que nos parece ideal para tenerlo de inspiración este otoño 2023, porque ya sabemos que el rojo es uno de los colores estrellas. No es la primera vez que Telma Ortiz luce ropa de su hermana mayor, en las pocas veces que se deja ver en público, suele recurrir al armario de su hermana, y esta vez ha sido esta blusa roja de Carolina Herrera que la Reina Letizia estrenó en verano de 2017. Seis años después, ahora es su hermana quien la recupera para este acto de la ONU en Nueva York.

En su día, la Reina Letizia la lució con un pantalón blanco, pero Telma Ortiz fiel a su estilo, la ha combinado con una falda satinada blanca con estampado de flores en rojas. Un estilismo de lo más tenendecia este otoño 2023 que ha combinado con unas sandalias de vinilo y color nude.

Con un parecido innegable en lo físico con la Reina Letizia, Telma Ortiz ha lucido su larga melena ondulada con algún reflejo más claro que la última vez que la vimos. Eso sí, no tiene los brazos tan tonificados como su hermana, pero se le acerca bastante.