Estas botas 'cowboy' de Mango van a arrasar...¡y lo sabes!

¿Hoy es jueves? Sí, es jueves... Ya nos parecía extraño que lleváramos toda la semana sin tener un súper 'crush', y ha llegado hoy. Ya os dijimos hace una semanas que nos confesábamos amantes de esta tendencia, y que vamos a hacerle si este otoño vuelven aún con más fuerza. Sí, estamos hablando de las botas cowboy que no nos hemos quitado ni en verano. Y hoy el flechazo tiene nombre y apellido; botas cowboy de Mango (suspiro profundo). Y de los grandes.

Ya sabemos que con esa descripción no os estamos diciendo mucho, por eso os las presentamos. Sí, son esta preciosidad. Porque si en 2018 un par de botas cowboy eran el sueño de todas las influencers, en otoño 2019 serán el must have sobre todas las tendencias. Bershka tiene las botas cowboy más buscadas, hasta ahora, porque estas de Mango van a arrasar y ya se han agotado nada más salir a la venta en dos números.