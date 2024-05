Tenemos claro que este vestido boho de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno va a ser el primer diseño viral del verano

Rocío Osorno tiene claro que los vestidos más bonitos este verano están en Zara, y nosotras pensamos lo mismo. Cuando no dejamos de ver una prenda en Instagram, solo puede querer decir una cosa, que es viral y que se va a agotar rápidamente. Y eso es lo que va a pasar con este vestido midi estampado de Zara como ya nos avisó la mujer que más sabe de Zara en España (@carmeron), y que nos acaba de confirmar Rocío Osorno con este post de Instagram. Y es que las chicas, y las mujeres, que más saben de moda en España no van a dudar en comprarse este vestido midi estampado de nueva colección para meterlo en su maleta de vacaciones. Y sin duda, este vestido estampado de nueva colección de Zara se merece todos los sufrimientos del mundo porque no puede ser más bonito, y parecer de firma cara, pero en verdad solo cuesta 35,95 euros. Porque vestido de Zara que luce Rocío Osorno, vestido que se agota. Y este no va a tardar en hacerlo porque es más bonito que un atardecer de verano.

Es de esas prendas que son tan bonitas que todo el mundo te va a preguntar por la calle de donde es, y se van a sorprender cuando le digas que es de Zara. Porque los vestidos más bonitos y bohemios del verano son los de la marca de Marta Ortega, y Rocío Osorno no está dudando en comprarse todos. Y no nos extraña, porque nosotras haríamos lo mismo.Vestido de flores, vestidos de crochet o vestidos con bordados y guipur regresan por todo lo alto confirmando que, efectivamente, el eterno vestido boho vuelve a ser tendencia esta primavera y verano, y la influencer sevillana lo sabe. Puede ser un vestido de flores, o un vestido de crochet, también uno de estampado paisley, uno con transparencias y volantes o uno con bordados y brocados. Para entender qué es el vestido boho (y qué no) solo hay que imaginar qué vestido te encontrarías al recorrer las calas y las calles de Ibiza o Marbella en verano.

Vestido midi estampado, de Zara (35,95 euros)

Vestido boho. Zara

Se trata de este vestido de escote recto y tirantes anchos con detalle de lazo en espalda y acabados con pasamanería y cierre lateral con cremallera oculta en costura.