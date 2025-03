Nuria Roca se convierte en la invitada perfecta de primavera con el vestido Catalina de marca española

La temporada de eventos está a punto de comenzar y quizás tengas que acudir a una boda esta primavera 2025. Si es así, te queremos ayudar a que aciertes en la ceremonia presentándote los vestidos de invitada que serán tendencia. Y Nuria Roca ya se ha adelantado al inicio mañana de la primavera con este vestido de la firma española Coosy que es ideal.

Y lo que más nos gusta de Nuria Roca, siempre apoyando a la moda española. Esta noche lo ha hecho con un vestido de nueva colección de la marca Coosy, diseñado y confeccionado en España. En 2011 Virginia Pozo montó un negocio online donde vendía ropa femenina con un estilo diferente. Poco después empezó a crear sus propias prendas bajo la marca Coosy. Especializada en diseños para eventos, en 2021 tuvo un crecimiento del 52% y su facturación alcanzó los cuatro millones de euros. Sí, te suena su nombre porque también es la socia de Inés Domecq en The IQ Collection, o lo que es lo mismo, con sus dos marcas viste a las mujeres más elegantes de España como Tamara Falcó, Carmen Lomana, o la misma Paula Echevarría.

El vestido de firma española de Nuria Roca

Nuria Roca ha publicado en Instagram su último look de 'La Roca', con un precioso vestido midi estampado de la firma española Coosy, más concretamente el modelo 'Catalina' verde. Este modelo destaca por su fluidez y es ideal para las que buscan un look bohemio y sofisticado, y solo cuesta 150 euros.

Un diseño que definen así en la web de la firma española: "Luce un estilo único con nuestro vestido midi de estampado verde, perfecto para quienes buscan un look bohemio y sofisticado. Este vestido fluido, confeccionado en un tejido ligero, destaca por su diseño relajado y una silueta que se adapta con elegancia al cuerpo".

Vestido Catalina. Coosy

"El cuello alto drapeado aporta un aire refinado, mientras que las mangas largas y la abertura sutil en la espalda le añaden un toque de originalidad y frescura. El estampado en tonos tierra es ideal para cualquier temporada, haciéndolo perfecto para cenas especiales, eventos al aire libre o looks de día. Combínalo con accesorios minimalistas y tacones o sandalias para un outfit que no pasará desapercibido. Añádelo a tu armario y marca la diferencia con un look auténtico". Y nosotras lo tenemos claro, se lo vamos a copiar hoy mismo a Nuria Roca.