No tenemos pruebas (pero tampoco dudas) de que Rocío Osorno va a agotar el cárdigan más elegante de Zara para llevar con vaqueros de madre

Los conjuntos de punto son todo lo que las chicas que más saben de moda necesitan en su armario de invierno para solucionar todos sus looks, y Rocío Osorno lo sabe y por eso es muy fan de ellos. Desde los conjuntos de jersey y falda, o como este de cárdigan y top a juego que ha combinado con los vaqueros de madre de Zara que no se quita. Eso sí, si quieres ir a la moda y sacarte mucho más partido, las mejor vestidas apuntan a que lo tienes que combinar con un top a juego que además te librará de gastar tu tiempo en combinaciones. Así que, hazte ya con los conjuntos de chaqueta y top de punto que más se llevan. Y este que ha estrenado Rocío Osorno para terminar enero, es de Zara, y no tenemos ninguna duda de que se va a agotar en cuestión de horas.

El regreso de los jeans rectos que se rumorea desde la pasada temporada; se convierte en una certeza en este invierno 2024. Los pantalones de mujer vaqueros se llevan muy amplios, tanto que pueden confundirse con faldas largas, de talle alto o bajo. Y Rocío Osorno nos lo acaba de confirmar. Porque las mujeres que mejor visten lo saben porque estos jeans son los que mejor sientan porque la cintura se eleva, la pierna se ensancha aún más y que no se quita desde que se los compro en Zara. Da igual la combinación, pero ahora lo ha hecho con este conjunto de punto en bouclé que nos ha enamorado.

Rocío Osorno con conjunto de Zara. @rocioosorno

Chaqueta de punto bouclé, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta de punto. Zara

Se trata de esta chaqueta de cuello redondo y manga larga con bolsillos delanteros de plastrón, cierre frontal con botones y acabados en rib de nueva colección de Zara.